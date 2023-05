Lucas Alcaraz: "Es un punto de autoestima"

Llevaba seis partidos sin dejar la puerta a cero, descendido y equipo más goleado de la Segunda División, la imagen de la UD Ibiza estaba seriamente comprometida tras el pésimo encuentro ante el Albacete en Can Misses. Tras consumarse el descenso a Primera RFEF hace dos jornadas en Santander, el riesgo era dar una imagen lamentable.

La imagen que pudiera ofrecer la UD Ibiza en el campo era la máxima preocupación en el club y en el propio entrenador, Lucas Alcaraz. En un equipo sin nada que hacer ya, con los jugadores con la mente en otro sitio porque no va a seguir casi nadie de la actual plantilla, el riesgo de una bajada de brazos podía ofrecer espectáculos poco edificantes. El propio entrenador Lucas Alcaraz había dicho en la previa del sábado que el 95% de la plantilla saben que no van a estar en el equipo la próxima temporada, y se incuía el propio técnico al hablar en primera persona del plural, si bien el club aún no se ha dirigido a él.

El técnico cambió el sistema y planteó una defensa de cinco, la actitud del equipo fue competitiva y en todo momento jugó un partido de competición, dignificando la camiseta y la competición. Era un partido muy importante para el Levante y los otros cuatro equipos implicados en el ascenso directo, Granada, Las Palmas, Alavés y Éibar.

El once fue el formado por Germán; Grima, Martín, Mauro,Grillo, Javi Vázquez; Coke, Isma Ruiz, Javi Serrano; Herrera y Ekain. El técnico Lucas Alcaraz califica el punto como "un punto de autoestima. He descendido con otros equipos y no han tenido un buen día a día ni una armonía especial. Pero es que este equipo trabaja muy bien, son muy buenos chicos, es un muy buen grupo pero por lo que sea no hemos sido capaces, así que es un refuerzo para los partidos que nos quedan y terminar con una imagen que no puede ser la del domingo pasado. Entiendo que cuando no te juegas nada todos te tienen que ganar o por el artículo 33 pero hay que entender al que está en frente que tiene que dignificar su profesión, este partido era muy importante y lo estaba viendo mucha gente".

La mejor noticia.-

El Levante-Ibiza comenzó con retraso por el grave estado de salud de un espectador, que tuvo que ser evacuado en ambulancia. La mejor noticia de la noche la facilitaba el Levante minutos después al recibir información tranquilizadora de los servicios médicos. El Ibiza también se hacía eco de que el espectador se encontraba estable.