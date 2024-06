Leo Román es el gran animador del mercado del RCD Mallorca, al menos en cuanto a salidas, ya que como viene contando Deportes Cope Baleares, es el jugador de la plantilla por el que más preguntan otros clubes. Hay diferentes ofertas por el meta ibicenco y el hecho de no haber conseguido el ascenso con el Oviedo le hace aún más apetecible en el mercado.

En el RCD Mallorca no ven con malos ojos otra cesión del portero, sobre todo si no se acaba traspasando a Rajkovic, además de que el jugador quiere seguir teniendo minutos, dada la progresión que ha tenido esta temporada como uno de los mejores porteros de Segunda División. Una opción podría ser el Valladolid, según informa el periodista Juan Velázquez estaría avanzada la cesión a este equipo sin opción de compra. Sería otro peldaño el que subiría Leo Román para tener continuidad en Primera División. Pero la operación no está confirmada y de hecho hay más ofertas por el portero ibicenco.

Mientras tanto, Nacho Vidal se aleja por ahora del RCD Mallorca, al menos será difícil que se ejecute la opción de compra que tiene el club hasta el domingo 30 de Junio y que ascendía a 350.000 euros.

La clave de todo la tiene Pablo Maffeo, ya que el lateral estaba dispuesto a salir si se confirmaba alguna de las ofertas que podía haber. Hasta el momento no se ha concretado ninguna oferta interesante en lo económico. Sin solucionar la salida de Maffeo, si es que sale, el club no quiere confirmar el fichaje de Nacho Vidal.