Leo Román cumple un sueño, a la selección española sub 21

Leo Román se llevó una de las mayores alegrías de su vida el pasado sábado cuando conoció la llamada de la selección española sub 21. La baja de Robert Sánchez en la absoluta hacía que Luis Enrique llamara a Arnau de la sub 21. Así que Luis De la Fuente, seleccionador sub 21, tuvo que llamar a otro portero, el elegido fue Leo Román Riquelme.

El portero ibicenco del RCD Mallorca, que ha debutado esta temporada en Primera División, se incorporaba ayer a los entrenamientos con el combinado nacional que este martes jugará en Zilina, Eslovaquia, frente a esta selección. Los cachorros de la Roja ganaban el pasado viernes por 8-0 a Lituania en Talavera de la Reina.

Hacía mucho que un jugador de la casa en el RCD Mallorca no era llamado por la selección española sub 21, Marco Asensio había sido el último, si bien esta misma temporada Fer Niño ha ido con el combinado nacional, se trata de un jugador cedido por el Villarreal. Fer por cierto se ha caído de las convocatorias de la selección al dejar de jugar en el RCD Mallorca. Es un caso preocupante el del delantero gaditano, que tuvo un arranque de temporada prometedor pero que ha perdido todo el protagonismo en el Mallorca y juega minutos residuales.

El meta ibicenco Leo Román llegó al Mallorca en 2020 para enrolarse en el Mallorca B procedente de la Peña Deportiva y antes el San Rafael. Ya entró en dinámica del primer equipo en Segunda División y esta temporada Luis García decidió darle la oportunidad en la portería, jugó dos partidos como titular ante el Levante y el Villarreal. El técnico había decidido quitar a Reina y la lesión de Greiff le abrió las puertas del equipo. Con la llegada de Sergio Rico ha vuelto a ser suplente.

El preparador de porteros, Vicente de Miguel, Luivi, le felicitaba en twitter

Enhorabuena a Leo Román por la llamada de la @SeFutbol Sub 21





Además de Leo Román, están ausentes de los entrenamientos Muriqi, mañana Kosovo juega contra Suiza, Valjent con Eslovaquia que mañana juega contra Finlandia, Kubo con Japón, mañana se enfrentan a Vietnam, finalmente Baba con Ghana ante Nigeria.

El pasado viernes Baba jugó con su selección, también Valjent, que jugó en la derrota en Noruega, no así Muriqi ni Kubo, que se clasificó para el Mundial pero no participó en el partido contra Australia.