Lago Junior: "Cumplí mi sueño aquí: debutar en Primera en un club histórico"

Era uno de los dos jugadores con mayor antigüedad en la plantilla del RCD Mallorca junto al capitán Raíllo. Llegado en 2016 en Segunda División (le acompañó personalmente Maheta Molango desde Madrid tras pagar la cláusula al Mirandés), era uno de los tres jugadores que habían llevado al Mallorca desde la Segunda B hasta la Primera División.

Sólo por eso tiene la gratitud eterna del mallorquinismo, como se ha podido comprobar en las últimas horas tras hacerse oficial su adiós a la entidad bermellona para fichar por el Málaga. A la Costa del Sol se va de nuevo con compañeros como Manolo Reina, Febas o Chavarría. Sobre todo con Reina vivieron muchas cosas juntas en aquel Mallorca del que tan solo quedan Raíllo y Abdón.

Lago le debe gran parte de lo conseguido en el fútbol español al Mallorca, el equipo con el que cumplió el sueño de jugar en Primera División, un total de 51 partidos ha disputado en Primera de bermellón, para el recuerdo queda su golazo al Real Madrid hace tres años en aquella victoria 1-0 en Son Moix. Aquel gol fue la máxima expresión de lo que tenía Lago cuando estaba con chispa, desborde y pegada.

Aquel añorado estado de forma es el que no se le ha visto en los últimos tiempos y le ha privado de jugar en el Mallorca, donde ha vivido una última etapa discreta. Incluso su cesión al Huesca la pasada temporada no fue lo esperado. Ahora en Málaga tiene ocasión de reencontrarse con su fútbol en Segunda.

Lago ha querido despedirse del mallorquinismo en una carta emocionada de agradecimiento en su cuenta en Instagram, en ella muestra fotos del ascenso a Primera, con el técnico Vicente Moreno y el ex CEO Maheta Molango: "En 2016 llegué a Mallorca y al RCD Mallorca con toda mi ilusión puesta en hacer grandes cosas en este club y por lo tanto en mi carrera. Pero nos encontramos con el descenso, lo que al menos yo, nunca hubierse querido. Sentí que quedarme pera llevar al club donde se merecía era mi obligación, y así lo hice, me quedé y con un equipo totalmente nuevo lo hicimos. Tuve la suerte de tener entrenador, compañeros tanto en el equpio como en el club que empujaban... y tanto que empujaban. Lo logramos dos años después acabaríamos en primera división, el sueño que todo niño tiene cuando es pequeño. Cumplí mi sueño aquí, debutar en Primera División en un club hitórico, poder celebrar el gol que nos dio la victora contra el Real Madrid en Son Moix es una de las cosas más emcocionantes que he vivido en toda mi carrera como futbolista, que me convocara la selección de mi país y también cumplí aquí sueños en temas personales, como el nacimiento de mi hija o casarme. A TODOS los entrenadores que he tenido, de todos he aprendido algo nuevo y me han aportado cosas positivas del primero al último en todos estos años. A todos y cada uno de los compañeros que he tenido desde 2016 cuando llegué hasta hoy, día 11 de Enero de 2023 que me voy, me llevo muchos amigos para toda la vida".

Lago también da las gracias a todos los trabajadores del club y toda la afición: "estaré eternamente agradecido por cada palabra de aliento, por cada mensaje de ánimo cuando más lo he necesitado y por celebrar conmigo cada una de mis victorias y mis goles. Siempre en mi corazón".



Tres ascensos y dos descensos, el primero de ellos nada más llegar, aquel fatídico año 2016. Pero Lago fue pieza fundamental para la reconstrucción, para volver al fútbol profesional. Molango y Recio tuvieron claro que tanto él como Raíllo debían ser las piedras sobre las que se construyera el nuevo Mallorca que volviera a Segunda y así fue. Después llegaría el ascenso a Primera, histórico ante el Deportivo y un año de montaña rusa con el nuevo descenso a Segunda. Pero de nuevo ahí, en el curso 2020-21 volvería a ser importante disputando más de 20 partidos y anotando cuatro goles. El pasado ejercicio llegaría la cesión a Huesca.

En esta temporada, Lago llegó a jugar 46 minutos en la liga y participó en el primer partido copero ante el Autol. Pero Javier Aguirre ya había decidido que comunicarle al jugador que era mejor que se buscara equipo por los pocos minutos que iba a tener. El técnico mexicano dejaba claro que no tenía niguna queja del jugador, "comportamiento ejemplar", y que si se quedaba para él iba a ser "uno más de la plantilla".

El acuerdo de rescisión se ha retrasado unos días pero finalmente ya es una realidad y el jugador aterrizaba ayer mismo en Málaga.





Para el recuerdo quedan también momentos únicos y divertidos los que dejaba en Tiempo de Juego y El Partidazo de Cope el día feliz del ascenso a Primera hace tres años ante el Deportivo en Son Moix, y en compañía de su pareja.

Al día siguiente, Lago Junior con más calma bromeaba con Juanma Castaño de nuevo sobre cómo había sido la celebración.

Momentos de mucha emoción y sinceridad de un jugador que había llegado desde su país a España buscando su futuro en el fútbol, primero en Soria y el Numancia, del que siempre se acuerda. Al fin llegaba el sueño de jugar en Primera.

Despedida de los aficionados.-

Nada más anunciarse su despedida del Mallorca, las redes sociales se llenaron de mensajes de gratitud de los aficionados del RCD Mallorca. Por ejemplo el Moviment Mallorquinista: "siempre es duro despedirse de los nuestros...¡Gracias por tanto Lago Junior1"

La Unió de Penyes: "Las despedidas siempre cuestan y por ello decirte adiós Lago Junior, es díficil. Estuviste con nosotros cuando más lo necesitábamos. Desde la UPM queremos agradecerte de todo corazón todos estos años de dedicación y sentimiento hacia nuestro club"

Otra de las cuentas de referencia de aficionados del Mallorca, @testimmallorca, recordaba el reencuentro Lago-Reina: "Vuelven a estar juntos, otro motivo para desear lo mejor al equipo andaluz"

El Diario Sur recogía las imágenes de la llegada de Lago a Málaga: