El RCD Mallorca lo intenta con Kang-In Lee

El RCD Mallorca puede hacer algún movimiento más antes del cierre del mercado de fichajes. Como viene contando Deportes Cope Mallorca sin ninguna necesidad por cubir, ni ninguna urgencia, pero Pablo Ortells está atento a cualquier oportunidad de mercado y el jugador del Valencia Kang-in Lee es una de ellas, según ha podido saber Deportes Cope Mallorca.

El jugador surcoreano va a salir del Valencia, como viene contando Deportes Cope Valencia, ya que no entra en los planes de José Bordalás y tiene que salir. De hecho el jugador debe salir para crear espacio al fichaje Marcos André. Hay varios equipos interesados en la joven promesa valencianista, que no ha llegado a tener continuidad ni el protagonismo que creía. La pasada temporada jugó algo más de 1.200 minutos repartidos en 24 partidos y no anotó ningún gol por cuatro pases de gol.

Lee, de 20 años, maneja diferentes ofertas de España y de Europa. Según informa el diario Superdeporte una de esas ofertas era del Granada y la habría descartado. A día de hoy sin embargo en la plantilla del Mallorca no hay sitio en la plantilla ya que aún no se ha desocupado la ficha de Trajkovski, si bien el club le inscribiría con ficha del B como a Fer Niño.

Curiosamente se trata de una posición bastante cubierta en la plantilla por lo que si finalmente el Mallorca se hiciera con el surcoreano seguramente acabaría saliendo algún jugador. Hasta ahora ha aparecido en las quinielas Víctor Mollejo, pero también parece extraño cuando el Mallorca ha tenido que ejercer una opción sobre el jugador tras el ascenso para quedárselo en plantilla.

El RCD Mallorca tiene a Dani Rodríguez, Febas, Mollejo, Amath, Kubo, Antonio Sánchez, Mboula, Lago, incluso Salva Sevilla para jugar en esas posiciones de media punta en cualquiera de las tres posiciones dentro del 4-2-3-1 que suele emplear Luis García, si bien también puede emplear en Primera División el 4-1-4-1.

Si Lee ficha se convertíría en el segundo surcoreano que juega en el RCD Mallorca tras Kin Sung Yoeng, quien jugó 12 minutos hace dos temporadas. Lo más curioso es que el Mallorca tendría dos asiáticos en plantilla, algo completamente inédito, ambos de 20 años y muy parecidos en sus características como son Kubo y Lee.