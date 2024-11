El juvenil del RCD Mallorca, Óscar López, convocado por la absoluta de Bolivia

Esta fecha de selecciones ha deparado una sorpresa y una alegría para un canterano del RCD Mallorca. Se trata del centrocampista Óscar López, quien acaba de ser convocado por la selección absoluta de Bolivia para los dos compromisos ante Ecuador y Paraguay.

El juvenil del división de honor del RCD Mallorca, nacido en 2006, ha llamado la atención del seleccionador absoluto, Óscar Villegas, tras su trabajo con la sub 20 del país andino.

Óscar López se ha mostrado feliz por la llamada y ha explicado ante los medios bolivianos que “tengo doble nacionalidad; me siento español y boliviano, y surgió esta posibilidad. La verdad es un placer entrenar con la selección mayor; es increíble estar con ellos”, manifestaba el jueves en zona mixta.

"Estoy súper agradecido"

Óscar López es de padre español y madre boliviana, por lo que es un caso parecido a tantos otros de la cantera bermellona que han sido llamados por diferentes selecciones, como Alex Woiski o Gabriel Rodríguez (ahora en el Valladolid) que fueron llamados por la sub 20 de Argentina, por ascendencia materna en un caso y paterna en el otro.

El centrocampista se entrena desde el viernes con la absoluta y reconocía que aún se está adaptado a la altura: “Cada día estoy batallando con la altura. Me estoy adaptando, me está costando, soy sincero, pero cada día me cuesta menos. Cada día doy lo máximo, ya van cuatro días de entrenamientos, estamos preparando todo tipo de contextos que se pueden dar en el partido".

Sobre el nivel de la selección absoluta dice que "estoy sorprendido, me sorprendieron mucho los jugadores, tienen una capacidad individual muy buena, son muy jóvenes con una garra increíble".

El técnico asistente de Villegas, Cristian Farah, indicaba que "López viajará, es un jugador con buenas condiciones, al profesor Óscar le encantó, la capacidad no tiene edad, tiene que estar".