Javier Aguirre: "Será un partido cerrado de pocos goles"

Duelo directo por la permanencia con el RCD Mallorca más acomodado pero aún no salvado y un Cádiz que trata de huir de la quema y que tras ser goleado en el Metropolitano se toma mucho más en serio la primera de las cinco finales que le restan. Un duelo que en las dos últimas temporadas ha provocado algunas chispas por decisiones arbitrales. La pasada temporada una expulsión de Iza por entrada a Dani que se eliminó tras revisión VAR, en el Carranza, dos penaltis a favor del Mallorca en Son Moix. En la presente una posible expulsión de Momo por pisotón a Grenier que quedó sin castigo.

Para el encuentro de hoy el colegiado designado es uno de los de mayor experiencia, el murciano Sánchez Martínez. En cuanto al partido, que no será una concesión a los ojos del espectador el partido lo tiene todo el mundo claro, tanto los mallorquinistas como los cadistas y exactamente igual el resto de aficionados que hoy se pongan ante el televisor a ver este encuentro a las 21h en Son Moix. Ambos equipos son rocosos, hacen de la defensa y la lucha sus señas y buscan transiciones rápidas, en el caso del Mallorca con un punta referencia, en el caso del Cádiz buscando más los espacios.

Si los partidos en Son Moix ya son ásperos para el espectador, aunque los mallorquinistas aguantan estoicamente que su equipo coja la directa en las segundas partes, el encuentro de hoy puede hacerse cuesta arriba, si lo dice hasta el propio Javier Aguirre: "Habrá muchos duelos individuales, es un equipo muy físico, balón largo, competencia aérea, muchas caídas, mucho trabajo físico seguro que no será un equipo de muchos goles, ninguno nos abrimos mucho para jugar. Será un partido cerrado, pocos goles, mucha lucha".

Los bermellones quieren conseguir una victoria que deje resuelta la permanencia: "Se ha complicado últimamente, no pudimos ganar al Athletic aquí ese gol del últmo segundo, en Girona también, se escaparon ahí dos o tres puntillos, hoy estaríamos más cómodos, no nos relajamos, saldremos a ganar. Si te alcanza ole y sino a seguir".

Sobre qué Cádiz espera, indica que "a Sergio le gusta mover mucho a su gente, tiene hasta nueve atacantes y ocho han anotado. Es cierto que Brian está lesionado pero tienen ocho que puede jugar cualquiera. Sergio me gusta mucho cómo le da vida a sus jugadores, no tienen un once fijo. Ahora mismo no sé con quién va a jugar".

En cuanto a las novedades, "no llega Raíllo, Ludde (Augustinsson) no está tampoco, tiene una recaída en ese tobillo. Giovanni no llega y Nastasic, cuatro defensas fuera. Estamos ahí en cuadro. Nos ha ayudado Antonio ahí. Tenemos que reactivar Hadzikadunic que llevaba tiempo sin jugar y lleva ahora cuatro partidos en 10 días, es la parte más debilitada, la defensiva. Hemos recibido goles evitables".

Finalmente, el técnico quiere dar protagonismo también a otros jugadores si consigue la permanencia: "Estoy deseando hacerlo porque los que han tenido menos minutos merecen un premio, han estado ahí con seriedad, respeto, profesionalismo y merecen que el entrenador sea justo con ellos".