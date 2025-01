Javi Lara: "Es el reto más importante que se me ha presentado en mi vida"

Todo ha ido muy rápido, por lo menos para el público, para la afición de la UD Ibiza, quizá no para sus protagonistas, Amadeo Salvo, presidente de la UD Ibiza y Javi Lara, nuevo director deportivo. Todo ha ido rápido porque hace apenas un par de días que se conocía la destitución de Juan Giménez, porque hace un par de semanas que Lara colgaba las botas como futbolista. Pero la historia viene de atrás.

El deseo del presidente.-

El presidente Salvo admite que ya en verano quiso traer a su ex jugador para incorporarse al área deportiva. Entonces no fue posible porque Lara quería jugar otro año más, estaba en el Linares en Segunda RFEF. Pero finalmente, Lara puso punto y final a una carrera de jugador en la que pudo llegar a Primera División y dejó muestras de gran calidad allá donde estuvo, en Ibiza tres temporadas ayudando al ascenso a Segunda, ayudando a construir una casa como suele decir el propio Lara en referencia a un club como la UD Ibiza que ha crecido tanto en tan poco tiempo.

El de Montoro inicia su carrera en los despachos en el que considera "reto más importante de mi vida", tenía claro que quería dedicarse a la dirección deportiva, por eso se sacó el título y así lo contaba en Deportes Cope Baleares la semana pasada en una entrevista que ha resultado premonitoria sobre su llegada a la isla.

Lara acaba de empezar pero escuchándole parece que lleva toda la vida, por su forma de ver el fútbol y de referirse al diagnóstico de una UD Ibiza que no arranca y que está lejos de los objetivos. Ya había un director deportivo en el jugador que todavía se vestía de corto pero la tarea es ardua porque quedan muy pocos días de mercado y habría mucho que arreglar, pero este mercado no da gangas, todo lo contrario.

La decisión.-

"El presi sabe cómo soy y era imposible decirle que no. Cada uno tiene sus circunstancias. No puedo tener más ilusión, ya en su etapa como jugador me despertó la ilusión y ahora me ha vuelto a despertar la ilusión".

El equipo.-

"He hablado con Paco (Jémez), está como todos preocupado por la situación, sabemos que la plantilla tiene margen de mejora, vamos a intentar ayudarle. Venimos a ayudar y estoy seguro de que el equipo puede mejorar".

"El fútbol es deporte colectivo, cuando no va bien muchas veces se ve en los gestos de los jugadores que se van mirando unos a otros y sufren más que disfrutan. Si tienes un perfil de jugador que sea más competitivo y seguramente eso es lo que vamos a buscar, habrá compañeros que quizá no vean ese gen competitivo y al ver al compañero remando piense pues yo voy a remar también".

El perfil que necesitan.-

"Cuando tú transmites en el campo la gente se engancha más. Tenemos que intentar buscar gente que transmita y que enganche. Para lo que yo tengo en la cabeza, ahora tenemos mucha urgencia, quedan 10 días, necesitamos presente. Hay una Ibiza en un tramo y otra en otro tramo, cuando llames al jugador profesional y le digas Ibiza no va a pensar en fútbol. Y su teléfono sonará con muchos amigos que quieren ir a verle. Tienes que buscar un jugador profesional y que transmita y al final la gente se va a sentir identificada y habrá esa cercanía".

Cariño de la afición.-

"A la afición sólo le puedo dar gracias, desde que me fui sólo he notado muestras de cariño y ahora también. Puedo decir lo mismo que cuando era jugador, no veo un fútbol sin trabajo, sin pasión, estoy aquí porque es el reto más grande que se me ha presentado en mi vida y tengo ganas de saber qué soy capaz de hacer. De poner todo e ir con todo y en un club que siento como mío, porque entro y veo las cosas que han ido cambiando y se me pone el vello de punta. Es como cuando haces la reforma de tu salón y dices madre mía lo que me ha costado esto. Pues aquí lo mismo, costó mucho lo que hay como para no valorarlo. Recuerdo en mi etapa de jugador lo que costaba fichar a un jugador para venir y ahora cuando dices Ibiza la mayoría de jugadores quieren venir".

Llegar al playoff.-

"Se ha visto que en un muchos equipos históricos que cuando llega la hora de la verdad es en el playoff. Las sensaciones que tengas, yo pienso que sí hay opciones de llegar, la realidad la marca el día a día y es una competición es muy igualada, no te puedes relajar porque cambian mucho los partidos según los escenarios, lo hemos visto el otro día en Alcoy".

Amadeo Salvo: "la situación es preocupante".-

"Es depende de cómo lo veas, si ves el vaso medio lleno o medio vacío. A dos del descenso y a tres del playoff. Si miras abajo es preocupante, si miras arriba es esperanzador. No tengo ninguna duda de que el equipo va a mejorar mucho".

El presidente explicó por qué su deseo de traer a Javi Lara: "Nadie mejor que él va a explicarle a un jugador cómo es Ibiza, cómo es la afición, qué pasa en Ibiza, cuáles son las cosas positivas y las negativas. Este club no tenía a alguien así, pero esos jugadores que poco a poco se van retirando son personas válidas para nosotros".

"En verano ya hablé con él y le dije que se viniera, pero él quería seguir jugando y lo entiendo porque es un enamorado del fútbol. Para él tomar la decisión de dejar de darle al balón es una decisión complicada. Teníamos claro que queríamos que estuviera con nosotros. Si las cosas hubieran sido diferentes seguramente también hubiera estado aquí, o hubiera tardado más pero traerle era uno de los objetivos del club".