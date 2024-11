Jagoba Arrasate sobre el VAR: "debería ser menos intervencionista"

El técnico del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, sigue impactado por lo ocurrido en Las Palmas. Ni él ni casi nadie había vivido algo así, el libre indirecto en el área tras amonestar a Mata y expulsar a Muriqi el colegiado Muñiz Ruiz a instancias de Pizarro en el VAR tras el breve intercambio gestual entre ambos jugadores.

Antes de recibir al Valencia, el técnico ha hecho una reflexión sobre cómo se aplica el VAR en nuestra liga: "si se entra en esas situaciones se desvirtúa el fútbol. Es verdad que reglamento en mano nos dicen que está bien arbitrado, vale perfecto, pero lo creeremos si se repite, si se queda en algo aislado veremos que es algo inaudito. Han de entrar en cosas flagrantes, sobre todo cuando el árbitro se equivoca. Hay demasiado intervencionismo quizá. Entiendo que se está trabajando en esas situaciones, en mejorar".

En cuanto al nivel de su equipo en su regreso a Son Moix, indica que "en casa el calendario ha sido complicado pero hemos de ganar más de continuo, si ganamos en casa los números serán mejores. Jugamos en viernes que siempre es mejor que en lunes, percibo ilusión en la gente y si ganamos nos pondríamos con 24 puntos y sería un gran paso adelante".

Arrasate elogia a Rubén Baraja, al que conoce desde hace mucho y cree que "es el técnico ideal para el Valencia. Lo sacó a flote y cerca de posiciones europeas, este año es verdad que han empezado mal pero poco a poco se les ve, ha entendido muy bien lo que es el Valencia y con gente de la cantera revalorizándose, hay que recordar además que tienen dos partidos menos".

Regreso a Son Moix.-

Vuelve la liga a Son Moix 19 días después y lo hace ante un equipo que trata de cerrar su heridas emocionales tanto en lo deportivo como en lo mental como el Valencia, tras un mes de mucho dolor a su alrededor, como está herida toda España.

Justo este viernes 29 de Noviembre se cumple un mes de la tragedia. En medio de esta conmoción, el Valencia volvía la semana pasada a jugar en Mestalla ante su gente pero el partido parecía lo de menos, era un homenaje del Valencia CF a Valencia y a su gente, un intento de levantarse juntos y de honrar a las víctimas.

Con esas lágrimas en la grada y en césped, consiguieron es de suponer que con un esfuerzo motivacional, quizá trabajo extra de Rubén Baraja con sus jugadores, levantarse y ganar con solvencia al Betis.

Llegan los che aún en descenso aunque con dos partidos menos en la clasificación y espera un RCD Mallorca que viene aliviado tras ganar en Las Palmas, en un partido de montaña rusa y con un desenlace extraño y curioso.

Aliviado porque el Mallorca antes del parón no encontraba el premio, eran dos derrotas y tres partidos sin marcar. Esos fantasmas desaparecieron con este triunfo en Gran Canaria al reencontrarse con el gol, con el estreno de jugadores como Mateu Morey, que supone una buena alternativa a Maffeo, quien vuelve a la convocatoria hoy.

Además del lateral, regresan los delanteros Larin y Abdón, falta hacen porque precisamente Muriqi es baja por sanción. Larin sabe lo que es marcarle al Valencia, pero lo hizo con el Valladolid, el canadiense se enfrenta al habitual examen, porque no acaba de romper, porque no ve portería y porque no parece confirmar la inversión hecha en él.

Larin es debate continuo, de los que no le soportan y de los que le ven cosas y creen que llegará su momento. Pero por ahora no llega. Dani Rodríguez ha vuelto al equipo y con gol, el gallego que había lamentado su suplencia como competidor que es, probablemente repita como titular junto a Larin.

El posible once es el formado por Greif o Leo Román, Morey, Valjent, Raíllo, Mojica; Robert Navarro, Morlanes, Samú Costa, Darder; Dani y Larin.

En el Valencia regresa Pepelu que ya marcó en Parla en la Copa, tras cumplir sanción.

El encuentro será dirigido por el debutante Quintero Álvarez con Figueroa Vázquez en el VAR, como siempre en Tiempo de Juego.