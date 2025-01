Jagoba Arrasate, el portavoz del RCD Mallorca en la adversidad

En el RCD Mallorca suelen tomar la palabra el CEO de negocio Alfonso Díaz y el CEO de fútbol Pablo Ortells. Ambos son de perfil discreto, no alzan la voz ni va con su personalidad, en consonancia también con el perfil educado, institucional y con barrera idiomática del presidente Andy Kohlberg.

Son la cara visible de un RCD Mallorca que ha mantenido un perfil bajo incluso cuando el club se ha visto dañado, ya sea en el ámbito deportivo con algunas decisiones arbitrales, o cuando se ha visto atacada la integridad de la expedición mallorquinista en Arabia por algunas hordas de exaltados que cometieron acoso, según han denunciado por activa y por pasiva aficionados y familiares de los jugadores.

El RCD Mallorca ha trabajado en la trastienda, es indudable que así ha sido como ha venido contando Deportes Cope Baleares, en permanente contacto con la Federación Española de Fútbol (RFEF) para depurar responsabilidades, algo que no se ha logrado por la falta de imágenes hasta ahora, a la vez que conseguir una condena por parte de la Federación a lo ocurrido. La condena llegaba una semana después de los hechos por parte del presidente Rafael Louzán.

Sin embargo, el club no ha hecho una condena pública como tal, más allá de las palabras de Alfonso Díaz nada más tener conocimiento de lo ocurrido, deplorando los hechos e indicando cómo había estado en contacto con Louzán para alertar sobre la situación vivida por los seguidores y familiares a la salida del estadio Rey Abdullah en la Supercopa. A todo esto se añaden decisiones arbitrales en las que no se ha juzgado igual al Mallorca que a otros equipos.

Las críticas hacia el club han sido duras por parte de diferentes coletivos mallorquinistas, tanto el Moviment Mallorquinista como alguna peña, caso de la Peña de Campanet Bartolmé Beltrán. Acusan al club de no representarles ni defenderles. En el minuto 12 del partido contra el Betis, hubo una pañolada de protesta.

La protesta era contra la Federación, además se mezcló el malestar por los horarios (muchos partidos en viernes, lunes y a las 14h) expresado por la Unió de Penyes, pero para algunos aficionados, también contra el club, pese a que no se giraron hacia el palco en la tribuna oeste. El malestar es evidente como se ha visto en los diferentes comunicados de algunos seguidores.

En esta situación, quien ha cogido la batuta ha sido el entrenador, Jagoba Arrasate. Un poco al estilo de la etapa de Gregorio Manzano, cuando el club pasaba por muchos problemas institucionales y el técnico era el único que alzaba la voz y era casi la cara visible del Mallorca.

El técnico no pudo mostrarse más frustrado el sábado: "estoy profundamente triste, me estoy desenamorando de este deporte. Yo me enamoré de este deporte cuando iba con mi padre a Atocha y siempre he sido un apasionado, pero se me están quitando las ganas de todo. Llevamos un mes en el que nos hemos sentido ninguneados. Luego hay cosas que pasan en todos los partidos, paras una imagen, un posible penalti, nos cae siempre en contra. Cuando es al revés no se revisa. Son situaciones que cansan mucho, lo que siento es hastío, tristeza y ya ni me indigno. Llegará el jueves y ni miraré quién es el árbitro sino quién está en el VAR porque se han convertido en los protagonistas del os partidos".

Ante la falta de portavocía contundente del Mallorca, como demanda la afición mallorquinista que se expresa en las redes sociales o en comunicados, el técnico parece ser el único con el que se siente identificados.