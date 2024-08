Desayuno con Jagoba, lo extraordinario de la sencillez

Saludando uno a uno a los diferentes periodistas y queriendo conocer qué terreno pisa en el aspecto mediático en la isla, el técnico del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, ha compartido un desayuno con los diferentes representantes de los medios de comunicación.

El deseo era conocer a los profesionales al margen de un rueda de prensa de preguntas y respuestas al aire e intercambiar impresiones sobre sus primeras semanas en la isla, su forma de ser, de entrenar, de conducir un grupo de futbolistas y de cualquier otra cosa que rodea el fútbol o incluso la vida en Mallorca.

Un acto tan sencillo como extraordinario propiciado por los responsables de comunicación del RCD Mallorca,Héctor Martín y Luis Seoane. En un fútbol profesional tan hermético como el actual en el que no es precisamente habitual el contacto equipos y aficionados, entre profesionales del fútbol y de los medios de comunicación, el desayuno en Son Moix rescató costumbres del pasado, de cuando periodistas y profesionales del fútbol se conocían.

Conocerse no significa anular el sentido crítico porque ningún periodista se plantea dejar de hacer su trabajo ni ningún medio de comunicación se plantea dejar de existir. El periodista no deja de informar, opinar, rescatar aspectos positivos y poner sobre el tapete los negativos, hacer preguntas y mostrar las posibles contradicciones de los protagonistas porque le caigan mejor o peor. El debate sobre cualquier cosa del fútbol enriquece el seguimiento de cualquier equipo.

Reunir a los periodistas para explicar su librillo no es algo nuevo en el Mallorca. No siempre fue como con Arrasate, hubo algún entrenador que sobre todo quiso ser escuchado y no tanto escuchar, mostrando así su talante algo soberbio, tampoco duró mucho en el RCD Mallorca, pero no fueron los periodistas quienes influyeron en su corta estancia sino (como siempre) los resultados.

No fue esa la impresión que dejó Jagoba, tan interesado en hablar como en escuchar. Con buen encaje, mostrando su tendencia a minimizar conflictos, como corresponde a todo entrenador ya con tablas. No es tan amigo de prohibir como de corregir al jugador. Piensa que decirle que se ha equivocado también es ayudar al jugador. Está empapado de todo lo que le ha dado tiempo sobre el RCD Mallorca y sobre Mallorca, de la que quiere conocer cuanto más mejor.

Sabe bien que cualquier cosa que diga sobre su propósito en el Mallorca puede compararse con su antecesor, por ello cuando le pregunta COPE sobre el objetivo para esta temporada admite que la permanencia es el patrimonio del club y lo primero, pero que eso no está reñido con ilusionar, ser ambiciosos. En seguida recuerda la ilusión que propició la Copa del Rey la pasada temporada con Javier Aguirre, para que no se le malinterprete.

El fútbol lo marcan los resultados y alguien que lleva tanto tiempo entrenando tiene asumido que los contratos se pueden romper de un día para otro, pero su propósito es echar raíces allá donde va. Sus seis años en Pamplona, algo completamente inusual en la liga española, da prueba de que le gusta empezar y terminar un trabajo, hacer crecer un equipo y consolidar una idea. Cuando nos preguntábamos por qué un técnico querido en Pamplona podía cambiar Osasuna por el Mallorca, porque tienen objetivos y perfil similares como clubes, la respuesta está en ese deseo de hacer crecer a una entidad y asentarse en un lugar en el que se sienta a gusto.

Para conseguir asentarse necesita resultados y para ello un equipo competitivo al que le faltan piezas según el librillo de Jagoba, gente dinámica y con penetración por los costados, equipo que pueda presionar y que pueda hacer transiciones más rápidas. Con Asano, el jaguar, algo se ha mejorado, pero le faltan más piezas y daba por sentado que iba a ser difícil tenerlas ya para recibir al Real Madrid, con la prontitud del inicio y lo poco que se ha movido el mercado. La baja de Rajkovic admite que es de peso pero está contento con los porteros que tiene, no desvela si será Greif o Leo Román el titular, ni si el titular el domingo lo seguirá siendo.