Ingo Vockmann: "Si pierdo dinero y esto no me gusta para qué voy a estar"

El presidente y propietario del Atlético Baleares, Ingo Volckmann, tenía claro que quería salir esta semana y lanzar un mensaje a la afición. Ha empleado los medios del club para compartir con la afición su decepción con el arranque de campeonato, ni una victoria en seis partidos,colista con un punto.

También quería explicar el porqué de la reducción presupuestaria, que hace que el objetivo sea la permanencia, más si cabe con este arranque. También se refirió a la destitución de Tato. Pero había un motivo de más calado emocional en la comparecencia de Volckmann, las críticas hacia él y también hacia la dirección deportiva con Patrick Messow y Jordi Roger. Las críticas han sido continuas a los responsables deportivos del club, en especial a Jordi Roger, que siempre ha tenido a parte de la hinchada en contra. Y por primera vez abre la puerta a replantearse su presencia en el Atlético Baleares. Con la inversión que hace cada temporada en el club, si además deja de disfrutar o no tiene el reconocimiento de la afición por su inversión, las cosas pueden cambiar.

Voclkmann entiende las críticas porque él es el primero que está decepcionado: "si no funciona vamos a hacer un cambio ahí, ellos lo saben. Y si yo no gusto también va a haber un cambio. Necesito gustar. Si yo pierdo dinero y no me gusta esto, para qué voy a estar. La gente me conoce. He puesto mucha pasión en el club, quiero lo mejor. Posiblemente venga otro y subamos a Segunda. Este año mis empresas pierden un 30%, es mucho dinero. Si puedes pagar un porcentaje en tu pasión vale, si pierdes tanto no puedes. Tengo familia. Si puedo, puedo, sino pues no. Por eso hemos bajado presupuesto".

El presidente dice que "quería hablar porque ha habido muchos cambios, estoy tocado, si veo cómo es el equipo nunca lo había pasado tan mal en estos diez años. Por eso el cambio, veremos con el tiempo si ha sido acertado. Si lees algunas cosas pues me toca".

Sobre la destitución de Tato, indica que "con él estamos muy bien, me ha agracecido la oportunidad, funcionó el año pasado y este no ha funcionado tan bien. Seguramente en otro equipo sí. Es como Manix, aquí funcionó, a mí no me gustaba, pero aquí funcionó y luego fuera no ha hecho nada".