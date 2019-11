Incertidumbre con la lesión del lateral Lumor, hoy no jugará con Ghana

La preocupación en torno al estado del lateral ghanés Lumor Agbenyenu estaba fundamentada, el jugador pidió el cambio el pasado domingo en los últimos minutos del encuentro ante el Villarreal. Antes de que pasara a mayores el jugador decidió parar por precaución al notar molestias en la parte posterior del muslo. Así lo confirmaba ayer en Deportes Cope Mallorca el técnico Vicente Moreno.

Una vez fue examinado por el cuerpo médico del club se vio que no había rotura por lo que acudió a la convocatoria de la Federación ghanesa para los dos encuentros internacionales ante Sudáfrica de este jueves y ante Santo Tomé y Príncipe del lunes. Sin embargo, las alarmas se han encendido porque según apuntan los medios ghaneses el jugador es baja para el encuentro de hoy porque se habría lesionado en el entrenamiento celebrado en el Cape Coast Stadium.

La incertidumbre es total ya que como revelaba el técnico mallorquinista en Deportes Cope les resulta difícil tener información médica sobre el estado del jugador, y se desconoce si es un empeoramiento de la lesión que se produjo en Son Moix, si es una nueva lesión, o si por el contrario se ha decidido no forzar debido a esa misma lesión con la que viajó a Ghana.

Así las cosas, Vicente Moreno ahora mismo dispone tan solo de una lateral sano, Joan Sastre, ya que están tocado Gámez, Lumor y Baba Rahman, quien acaba de superar la lesión que se produjo hace dos meses en Getafe y es probable que Moreno no quiera precipitarse con él.

No obstante aún quedan días por delante para el encuentro ante el Levante del viernes 22. Vicente Moreno lamentaba lo que precisamente acaba de suceder. " Es una de las selecciones que no contestan, mandamos correos y no contestan. Hace poco estuvo el seleccionador y es gente encantadora, pero lo cierto es que ahora mismo no tengo información. Roto no estaba. Hay un viaje de por medio, es lejos, tienen dos partidos, y el jugador se tuvo que retirar porque había riesgo de romperse. Son de las cosas que... esto de las selecciones habría que hacerlo mejor porque el jugador lo paga el Mallorca y si se lesiona el problema lo tendremos nosotros".

Quien sí jugará hoy es Idrisu Baba, su debut con la absoluta de Ghana, uno de los jugadores de mayor crecimiento en el último año.