La UD Ibiza traspasa a Patrick Sequeira rumbo al Casa Pia AC y ya tiene recambio

La UD Ibiza ha traspasado a Patrick Sequeira al Casa Pia AC. El que fuera el portero titular del club balear la temporada pasada continuará su carrera en la Primeira Liga de Portugal, la Primera División del país luso. La decisión la tomó al finalizar la Copa América con Costa Rica, torneo en el que también fue el guardameta inicial y donde llevó a cabo buenas actuaciones.

Sequeira compitió en uno de los grupos más duros de la competición americana ya que estaba en el D junto a Paraguay; Brasil y Colombia, la subcampeona. Después de disputar los tres partidos, Costa Rica quedó eliminada puesto que los cuatro puntos que sumaron no les fueron suficientes para avanzar a las rondas eliminatorias.

De igual modo, poniendo el foco en el ya ex portero de la UD Ibiza, realizó una Copa América con altibajos. Firmó un gran partido contra Brasil: logró mantener la portería a cero tras reducir las intentonas de Vinicius; Rodrygo y Raphinha. Su actuación en ese encuentro le supuso ganar el premio al mejor jugador del partido. No obstante, no tuvo el mismo acierto contra Colombia. Provocó un penalti y sus acciones no contribuyeron al papel costarrincense, por lo que perdieron el partido 3-0.

Portería ibicenca

El portero americano llegó a la UD Ibiza el curso pasado, y disputó un total de 28 partidos, manteniendo la portería a 0 en 12 ocasiones, y encajando 26 goles. Así pues, Patrick Sequeira ha decidido poner fin a su paso en el club balear. Por otra parte, el club ha anunciado esta mañana a uno de sus posibles sustitutos bajo los palos. Se trata de Javier Belman, formado en las categorías inferiores del Real Madrid y que procede del Fuenlabrada. Será uno de los guardametas suplentes para Pep Lluís Martí, puesto que el también reciente fichaje Ramón Juan ha venido para ser el titular.