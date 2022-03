No ha sido palabrería ni mensaje hueco. Llegó con la intención de hacer al equipo más agresivo en su búsqueda de la portería contraria, más vertical, con más intención y así ha sido. Los hechos confirman que el propósito de Paco Jémez de ser un equipo ambicioso le salgan o no le salgan las cosas se está cumpliendo.

En los nueve partidos que lleva al frente del equipo la UD Ibiza es el equipo más goleador de la Segunda División. Bien es cierto que muchos de esos goles cayeron en dos partidos consecutivos, en una auténtico desparrame goleador ante el Alcorcón y el Málaga. Un total de 20 goles ha marcado la UD Ibiza en estas nueve jornadas, once de ellos en esos dos partidos. Por contra ha encajado 12. Suma un total de 17 puntos, es el tercer mejor equipo de la división de plata desde la llegada del técnico, con cinco victorias, dos empates y dos derrotas.

El último empate en El Toralín frente a la Ponferadina en un partido que plasma de alguna forma la filosofía del equipo, que viniendo de encajar nada más empezar el partido y pasarlo mal con la presión adelantada de los de Bolo, supo encontrar recursos y salir para acabar jugando en campo contrario y generar ocasiones clarísimas.

Los celestes iban perdiendo de manera injusta pero en la segunda mitad Appin lograba empatar con un gran remate de cabeza a centro de Grima. De esta forma el francés se ha convertido en el 15º jugador que marca en la UD Ibiza. El equipo pitiuso supo sobrevivir sin dos de sus puntales, el central Goldar y el delantero Castel, además dos de los tres máximos goleadores del equipo, el delantero lleva nueve y el central cinco. Mientras que Herra es el segundo goleador con siete tantos.

También han marcado cuatro Bogusz (ahora lesionado), dos Ekain, Lara, Nono, uno Guerrero, Cifuentes, Juan Ibiza, Davo, Rubén, Appin, Miki Villar y Escobar.

Un problema para el técnico está ahora en el centro de la zaga. Goldar y Gálvez están lesionados, Rubén se lesionó en Ponferrada y tuvo que jugar Morillas de central en la segunda mitad. Habrá que ver si Paco recupera a alguno y también al delantero Castel y el extremo Álvaro Giménez.

Otra conclusión de Jémez es que aunque apuesta por un once tipo no ha tenido reparo en recuperar a alguno de los jugadores fijos en la etapa anterior y que han vuelto al once, como Grima en lugar de Cifu o el meta Germán tras haber apostado por Álex. En el caso de los porteros ambos están cumpliendo perfectamente durante la temporada.