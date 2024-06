La UD Ibiza, obligada a una machada en el Johan Cruyff

El momeno de la verdad ha llegado para la UD Ibiza pero no al nivel deseado. La derrota 1-2 ante el Barcelona At. complica mucho el camino de retorno a la Segunda División, el objetivo del club esta temporada tras el descenso de hace un año. Este resultado obliga a los celestes a ganar en Barcelona por dos goles de diferencia.

La derrota ha sido un auténtico mazazo para el club y para los aficionados que llenaban Can Misses con más de 4.000 espectadores en el estreno de la fase de ascenso. En la línea de lo ocurrido en los últimos meses, el Ibiza no está bien y algunos de sus jugadores importantes están lejos de la mejor versión, la que ofrecieron en la primera vuelta cuando jugaban con soltura y eran decisivos.

Jugadores como Soko (que ni siquiera es titular ahora), Gallar,Obolskii (mermado por molestias), Suleiman, incluso Eugeni Valderrama, que es la brújula del equipo, no están a buen nivel. El equipo es frágil defensivamente pese a salir con presión adelantada en el primer tiempo y una recuperación efectiva del balón. Poco a poco el Barça fue encontrándose más cómodo en el partido. Con todo, lo peor es la máxima dificultad del equipo para marcar, le cuesta horrores y eso que Cedric, que tras tener un papel residual en el equipo ahora es titular y aparece como máxima esperanza, adelantó a los suyos con un golazo de cabeza.

El problema fue que el Ibiza no pudo ni crearle dudas al Barça porque en seguida los de Rafa Márquez empataban en el encuentro con una facilidad pasmosa, no faltó a la cita con el gol su pichichi (y de la Primera RFEF) Pau Víctor. El desacierto ante portería de los celestes un día más fue clave, con dobles ocasiones, sendos palos incluidos de Gallar y Obolskii en cada tiempo. Por su parte, el Barça Atlètic encontraba con facilidad al espalda de la defensa en un balón profundo a Marc Guiu que dejaba la eliminatoria muy difícil con ese 1-2.

En descargo de los ibicencos es cierto que los dos goles azulgrana llegaron en momentos clave, el empate no permitió a la UD ibiza jugar con ese margen en el marcador que hubiera podido suponer otro partido. Y el segundo gol en el segundo tiempo llegó en una jugada aislada cuando mejor estaban lo celestes, cuando empezaban a soltarse y a parecerse al equipo de la primera vuelta.

El Ibiza se muestra muy plano, sin profundidad más que las galopadas del lateral Javi Jiménez que acababan en centros frontales en lugar de centros que pudieran habilitar a los atacantes, tampoco es que tenga muchas opciones de remate, tan solo con Cedric. En la segunda mitad con los dos delanteros con la entrada de Obolskii había algo más de presencia en el área. Pero el Ibiza no cambia el ritmo y sobre todo no tiene a sus jugadores al espacio en buenas condiciones, con Suleiman y con Soko en otro momento las cosas podrían ser distintas.

El técnico Onésimo Sánchez trata de levantar el ánimo de su equipo: "Hay maneras de perder, por mucho que yo explique has perdido. No es lo mismo perder viendo que has sido muy inferior o perder y saber que has debido ganar el partido. Estoy convencido de que tendremos nuestras opciones. No veo que haya que ganar de dos goles, hay que ganar y luego ya veremos. Aquí hemos podido y merecido ganar. Es un refuerzo para los jugadores y la afición. Nos podemos dar diez horas de mal rollo hasta el entrenamiento de mañana"

A eso se tiene que obligar el sábado porque de lo contrario todo habrá terminado. El encuentro de vuelta será el sábado 8 de Junio a las 19:30h en el estadi Johan Cruyff.