La UD Ibiza ficha al checo Lukas Julis mientras clama contra el arbitraje

La Unión Deportiva Ibiza trata de agarrarse a un clavo ardiendo en la Segunda División, a pesar de la frustración que dejó la derrota inmerecida ante la UD Las Palmas, el club ha rastreado en el mercado para tratar de mejorar la efectividad ante portería, el gran problema del equipo. Desde la llegada de Lucas Alcaraz el equipo es más sólido y competitivo, excepción hecha del Carlos Belmonte, pero se encuentra con serias dificultades para ver portería.

Así que ha incorporado a un desconocido, el delantero checo Lukas Julis, ex del Sparta de Praga para buscar ese gol que se le resiste. Se une al fichaje de Kaxe, que el sábado ya no fue titular ante Las Palmas, ya que Lucas alineó a Ekain en punta y Bogusz de media punta, siendo el polaco el autor del gol ibicenco. La llegada de Julis significará el adiós a Darío Poveda, quien busca nuevo destino.

Son movimientos a la desesperada de renovación de la plantilla e intentar el milagro. Para creer el equipo necesita una victoria, ahora está a nueve puntos de permanencia a falta de 19 jornadas. Cerca estuvo de puntuar ante la UD Las Palmas, se adelantó con gol de Bogusz, pero con fortuna empataría Sandro, ya que su tiro era desviado por un defensa y después se juntaron errores propios y del árbitro. El debutante Mauro regalaba un balón a Viera que se convertía en el 1-2. Lo peor fue el quedarse antes con uno menos, en el 51', por la segunda amarilla a Gonzalo Escobar, en un balón de cabeza en el que después de cabecear contacta con su brazo en el rival, ante la exageración del rival el colegiado Gálvez Rascón le mostraba la segunda amarilla. Ya la primera había sido rigurosa. Esto encendió tanto a Lucas Alcaraz como a los jugadores, afición y al presidente Amadeo Salvo.

Según recoce el acta, al final del partido Salvo se dirigió repetidamente a los árbitros llamándoles "golfos", lo que provocará una sanción para el mandatario.

El propio técnico Lucas Alcaraz hizo un silencio premeditado cuando fue preguntado por la expulsión de Escobar.

No acaba ahí la reacción de la entidad, que ayer emitía una comunicado pidiendo respeto al colectivo arbitral y en el que no se emitía ninguna disculpa o explicación por las palabras de Salvo, tampoco negándolas:

"Desde la UD Ibiza nos vemos en la obligación de expresar a través de este comunicado nuestro más profundo malestar por las diferentes decisiones arbitrables tomadas en nuestra contra a lo largo de la temporada, las cuales han cambiado e influido de forma negativa en el devenir y el resultado de los partidos.

Estas decisiones se traducen en puntos no sumados. Las derrotas en el fútbol son parte del juego. Entendemos que los errores son humanos y que los árbitros pueden equivocarse. Lo que no es aceptable son las decisiones tomadas en nuestra contra, las cuales han afectado e influido en el resultado, ya que han cambiando radicalmente las dinámicas de partido. Estas decisiones no solo nos perjudican en el partido en juego, sino que también lo hacen a los sucesivos por las sanciones que acarrean.

En cuanto al trato recibido por parte de los colegiados en el último partido, resaltamos que la educación y el respeto deben estar presentes en todo momento a la hora de dirigirse a nuestros trabajadores. En la UD Ibiza siempre hemos ofrecido un trato excelente al equipo arbitral, por lo que esperamos que se trate a nuestros jugadores, cuerpo técnico y demás staff del club de la misma manera.

Esperamos que a partir de ahora las decisiones de los árbitros se tomen con un mayor rigor y equidad para conseguir que los resultados de los partidos dependan estrictamente de lo deportivo".

Fichaje desconocido.-

En cuanto al fichaje, Julis lleva ocho partidos en la presente temporada habiendo marcado un gol con el Sparta de Praga. El delantero es el quinto refuerzo invernal de Miguel Ángel Gómez tras Menargues (que está jugando muy bien), Kaxe, Mauro, Grillo (estos dos últimos debutaron el pasado sábado) y ahora Julis. Un delantero de 28 años y 1:88m.

"Lukáš Juliš (Chrudim, 2 de diciembre 1994 – 28 años) es un futbolista checo que actúa como delantero centro. Criado y formado en las categorías inferiores del Sparta Praga, Juliš ha disputado en el club checo gran parte de su carrera deportiva, acumulando 130 partidos entre Liga checa y competiciones europeas, entre las que se encuentran las rondas de clasificación de Champions League, Europa League y Conference League, anotando 31 goles entre todas las competiciones.

Bohemians 1905 (8 partidos y un gol) y Sigma Olomouc (14 encuentros y 10 goles) han sido los otros dos clubes donde ha desarrollado su carrera profesional.Juliš cuenta también en su palmarés con una Liga Checa (2013/2014) y con dos copas checas (2013/2014 y 2019/2020). A nivel internacional, Juliš ha sido elegido para formar parte de la Selección checa en todas las categorías inferiores (Sub -16, Sub -17, Sub -18, Sub -19 y Sub -21)".