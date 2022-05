La UD Ibiza explica a José Manuel Franco su proyecto

La Unión Deportiva Ibiza ha recibido la visita del Secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco en el Estadio de Can Misses. El presidente del Consejo Superior de Deportes ha conocido la reforma del Estadio, hecha en tiempo récord el pasado verano cuando el equipo ascendió a la Segunda División y tuvo que adecuar el estadio a las exigencias de la LaLiga.

El presidente y propietario del club, Amadeo Salvo, recibía a Franco en el estadio acompañado por el consejero embajador de la entidad, el ex futbolista italiano Marco Borriello, el técnico Paco Jémez y los capitanes Fran Grima, David Morillas, Javi Lara y Germán Parreño. El presidente Salvo trasladó al responsable del gobierno para el deporte el plan y fislofía de la entidad, cuál ha sido su recorrido y hacia dónde apunta.

Todo el mundo tiene claro que el proyecto de Salvo es llevar a la UD Ibiza algún día a Primera División. Por lo pronto el equipo está ya salvado matemáticamente en Segunda y no para de crecer, consiguiendo una masa social fiel. El domingo reciben al Lugo, será el penúltimo partido en Can Misses de la temporada, después pasará el Valladolid. El club debe anunciar en los próximos días al nuevo director deportivo de la entidad.





El Exmo. Sr. Don Jose Manuel Franco, Secretario de Estado para el Deporte y presidente del CSD, nos ha honrado con su visita. Durante la misma ha podido conocer el presente y los planes de futuro del Ibiza, así como la reforma del estadio de Can Misses.#VamosIbiza ?? | #Ibiza — UD Ibiza (@ibizaud) May 4, 2022

El club indicaba sobre la visita de Franco que "con motivo de su visita a Ibiza para la presentación del Mundial de Triatlón Ibiza Multideporte 2023, El Secretario de Estado conoció de primera mano el proyecto de la UD Ibiza, la reforma del estadio de Can Misses-Power Electronics , acometida el pasado verano, y los planes estratégicos del Club para los próximos años. El presidente Amadeo Salvo, acompañado de Marco Borriello, consejero embajador, el entrenador Paco Jémez, y los cuatro capitanes, Fran Grima, David Morillas, Javi Lara y Germán Parreño, ejercieron de anfitriones en una visita muy distendida donde el fútbol fue el protagonista principal de conversación. Para la UD Ibiza ha sido un gran honor recibir en nuestra casa a la máxima autoridad del deporte en España".