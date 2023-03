La UD Ibiza encuentra al fin premio al trabajo y no baja los brazos

Han tenido que pasar once jornadas para que la UD Ibiza vuelva a ganar un partido. Un camino tortuoso, de trabajo sin premio, de lamentos, de bajón anímico. Es muy duro para un equipo estar entrenando toda la semana y afrontar un partido en el que por mucho que te esfuerces se ve el objetivo de la permanencia tan lejano.

Más duro aún si no van llegando las victorias que refuercen ese trabajo y el liderazgo del entrenador. El últmo triunfo del equipo y primero con Lucas Alcaraz, había llegado ante el Racing en Can Misses el pasado 8 de Diciembre. Los celestes han estado compitiendo de tú a tú con los rivales a pesar de su malísima clasificación, pero nada salía. Ya se sabe que cuando uno está débil sopla algo de viento y se constipa. Y eso le ocurría a los celestes, nunca llegaba el premio, parecía imposible. En pocos partidos los ibicencos han sido muy inferiores a sus rivales, pero les costaba muchísimo marcar y por contra no eran capaces de mantener la puerta a cero.

Lo hicieron en Butarque y gracias al oportunismo de Bogusz en el área se llevaron una victoria que ha hecho creer al equipo y a sus aficionados. Bastaba ver cómo celebraban la victoria. Aquí más que a 12 puntos de la permanencia parece que se trata de un equipo peleando el ascenso. Será que el Ibiza ha estado tan en el fondo, tan en Primera RFEF ya que todo lo que venga será como una lucha por el ascenso otra vez a Segunda División.





De nuevo fue determinante el portero Daniel Fuzato, con intervenciones espectaculares ante los pepineros. El Ibiza sigue siendo un equipo que simplica al máximo para no correr riesgos atrás y que busca llegar pronto a la portería contraria. Alcaraz ha intentado que su equipo sea lo más pragmático posible, ante el Leganés obtuvo el premio. Un campo en el que por cierto ha ganado en sus dos visitas en Segunda División.

Sigue siendo misión imposible, pero a juzgar con cómo celebraron el triunfo es un refuerzo bestial para el equipo ibicenco. Restan 12 jornadas y están a 12 puntos de la permanencia. Ante el Villarreal B el sábado no podrá contar con Ekain por tarjetas.