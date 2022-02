La UD Ibiza confía en recuperar a Álvaro Jiménez ante el Huesca

Segunda derrota de la era Paco Jémez. De nuevo ante otro de los mejores de la categoría. Si la anterior fue en el campo del Almería esta vez era el feudo del Tenerife, un equipo que se mostró casi inexpugnable, a pesar de lo cual la UD Ibiza generó alguna ocasión clara de gol. Castel no tuvo el acierto en el remate, tampoco Ekain llegaba a un buen centro de Escobar y en el primer tiempo Davo forzó la intervención del meta Juan Soriano.

El equipo ibicenco recibirá la próxima jornada a la SD Huesca que viene de ganar al Lugo 1-0. En el encuentro de la primera vuelta empataron a cero. El cuerpo técnico tiene esperanzas en recuperar a Álvaro Jiménez, que no ha podido jugar los dos últimos encuentros por lesión. Otra cosa que se ha visto en algunos encuentros es que el equipo mejora al ponerse con tres centrales y reforzar el medio campo. Es cierto que lo ha tenido que hacer por las circunstancias, al ir perdiendo. Y cuando se produce ese cambio Jémez suele emplear a Javi Lara para reforzar ese medio campo, en esa asociación Manu Molina-Lara el equipo mejora considerablemente en su construcción de juego.

Así que habrá que ver si el técnico opta por introducir algún cambio en el esquema o sigue apostando por el bloque que está jugando y ese 4-2-3-1 en el que la única novedad en Tenerife fue la entrada de Javi Pérez en lugar de Diop.

El hecho de no sumar con los rivales de la parte alta como ha ocurrido en Almería y Tenerife, o le ocurrió en Éibar, podría dar a entrender que el equipo celeste tiene el techo claro y no puede aspirar a meterse en playoff. Esto sin embargo no debería ser el árbol que tape el bosque porque el equipo celeste está compitiendo muy bien en su primer año en el fútbol profesional y está lejos de los puestos de descenso y haciendo una gran temporada.

Asegurar esa continuidad es la máxima prioridad del club y del técnico Paco Jémez, aunque éste admite que quizá él mismo ha sido quien ha alimentado las expectativas. En la previa ante el Tenerife dejaba claro que podían dar un golpe de autoridad. Por ello, la reflexión de Jémez tras la derrota 2-0 en el Rodríguez López era que "es algo que he fomentado yo. Es verdad que queremos mirar hacia arriba pero también tenemos que mirar nuestro primer objetivo y conseguirlo lo antes posible. Si nosotros fallamos y fallan los demás encantado, eso que nos llevamos. Quiero recalcar que me siento orgulloso, no se ha podido ganar, han tenido más talento en algunas situaciones que nosotros y no hay nada que reprochar nada a nadie. Seguiremos peleando al máximo y tratando de conseguir lo máximo, sabiendo que lo primero es tener los puntos que nos den opción a estar como mínimo en esta categoría".