La UD Ibiza busca sustituto para Carcedo

La Unión Deportiva Ibiza busca entrenador tras destituir por sorpresa a Juan Carlos Carcedo el sábado. La derrota ante el Sporting de Gijón por 0-2 precipitó los acontecimientos y una decisión que no se vio venir en la isla. Es cierto que el equipo no estaba pasando un buen momento, pero la UD Ibiza no ha estado en descenso en ningún momento y aunque le estaba costando ganar tampoco estaba perdiendo.

La prueba de que el club no tenía decidido destituirle antes de la derrota ante el Sporting es que no hay sustituto elegido y que el club tomaba la decisión para dar un giro a la temporada aprovechando el parón navideño con lo que hay tiempo para que el nuevo técnico se haga con los mandos del equipo. Curiosamente era David Gallego quien llegaba con la soga al cuello a Can Misses y en Gijón se hablaba de su posible destitución si perdía ante los ibicencos y sucedió al revés. Fue Gallego quien salvó el puesto tras diez jornadas sin ganar, mientras que Carcedo "tan solo" llevaba seis sin ganar y pagó con su puesto.

COMUNICADO OFICIAL: Juan Carlos Carcedo#VamosIbiza ?? — UD Ibiza (@ibizaud) December 18, 2021

Las muestras de cariño hacia el técnico no se hicieron esperar. No en vano es el entrenador del ascenso, Carcedo ha hecho historia en el fútbol de Ibiza y Formentera y eso es algo que nadie le podrá quitar. El presidente Amadeo Salvo ha demostrado en su trayectoria desde la refundación de la UD Ibiza y el inicio de su proyecto que no le tiembla el pulso para cambiar de entrenador y que no es de los que espera demasiado.

Carcedo no pudo despedirse en su comparecencia de prensa de la afición porque desconocía su destitución en la rueda de prensa, así que lo hizo a través de un mensaje en twitter. Carcedo decía: "hoy dejamos de pertenecer a la UD Ibiza. GRACIAS a las personas que forman parte del club, a los jugadores, a los aficionados que siepmre nos habéis apoyado y especialmente a mi cuerpo técnico. De corazón, los mejores éxitos para la UD Ibiza".

Hoy dejamos de pertenecer a la UD Ibiza. GRACIAS a las personas que forman parte del club, a los jugadores, a los aficionados que siempre nos habéis apoyado y especialmente, a mi cuerpo técnico. De corazón, los mejores éxitos para la @ibizaudpic.twitter.com/p85QYFkFfW — Juan Carlos Carcedo (@Carcedo14) December 18, 2021

Ahora se busca sustituto. Son muchos los nombres que ya han ido apareciendo en las últimas horas pero por ahora no hay decisión tomada. El presidente Amadeo Salvo estuvo anoche en la Gala del deporte del gobierno balear recogiendo el premio a mejor club de 2021 tras el ascenso a Segunda División.

La UD Ibiza se marcha al parón navideño con cinco puntos de margen sobre el descenso, es el segundo mejor equipo de los recién ascendidos tras el Burgos que está con tres puntos más. Pero es cierto que el equipo había entrado en una dinámica peligrosa, con muchos problemas para generar ocasiones de gol, el técnico buscaba dar con la tecla porque se había caído el ataque completamente, con baja forma de jugadores ofensivos y creando muy pocas ocasiones, sin apenas hacer daño a los rivales. Carcedo siempre ha confiado en su bloque de la pasada temporada y aunque ha ido introduciendo poco a poco a los fichajes, no les ha dado continuidad. El técnico riojano confiaba en su bloque y excepto jugadores como Gálvez, Cifu, Juan Ibiza, Bogusz, últimamente suplente, el resto de los que estaban jugando son los de su bloque del año pasado.Con resultados esto no le hubiera penalizado pero es posible que en cuanto los resultados han fallado también haya jugado en su contra.

En las últimas seis jornadas no ha conocido la victoria como en el caso del Fuenlabrada que también ha destituido a Oltra. Además, otros equipos como Las Palmas de Mel tan solo han ganado un partido de esos seis. Y el caso más claro es el del mencionado Gallego, diez sin ganar pero ha mantenido su puesto con la victoria en Can Misses. En las últimas diez jornadas el equipo dirigido por Carcedo hasta ahora había sumado tres victorias. La UD Ibiza regresará a la competición el 2 de Enero en el Fernando Torres frente al equipo que marca el descenso, el Fuenlabrada.