La UD Ibiza afronta el partido que puede cambiar su historia

Cuando en 2015 Amadeo Salvo creó la UD Ibiza estaba pensando exactamente en el partido que se va a disputar este domingo en el Nuevo Vivero de Badajoz, es decir, en llegar al fútbol profesional. No era un equipo para ir por la tercera división, o un proyecto pensado para estar en la categoría de bronce, la Segunda B, que ahora será la Primera RFEF. Era un proyecto para llegar al fútbol profesional, para crear en Ibiza lo que nunca había existido.

Una visión de futuro que tienen los emprendedores, que ven oportunidades en las carencias. Un enamorado de Ibiza como el expresidente del Valencia, según recuerda él habitual visitante durante muchos años de la isla de la libertad. Ibiza un lugar que atrae a personas de todo el mundo desde antes de la irrupción del turismo de masas.

Antes de lugar de peregrinaje para jóvenes de todo el mundo, de lugar de vacaciones para familias, de destino turístico para millones de jóvenes que duante generaciones enteras recordarán sus vacaciones en Ibiza, de celebridades que año tras año disfrutan de sus aguas y de su encanto, mucho antes que lugar de oportunidad de negocios fue una isla que recibió personas que buscaron su sueño,que no tenía por qué ser tan solo material, sino una cambio en su forma de vida. El sueño de una vida distinta, de un lugar de belleza y tranquilidad, de libertad para crear, un lugar para artistas de todo el mundo, intelectuales, o simplemente personas que quisieron otra vida, atraídos por el concepto de libertad, del vive y deja vivir, se instalaron desde mediados del Siglo XX en Ibiza, y alguno también en Formentera.

Amadeo Salvo, un enamorado de la isla, ha construido su proyecto y lo ha hecho creando sinergias en la isla, tratando de hacer partícipe a toda la sociedad de su proyecto, de no ser la idea particular sino colectiva. Ha involucrado a las instituciones en su visión de una imagen de marca de Ibiza, necesitada de valores más sanos y sostenibles que la deteriorada imagen de la Ibiza de la noche, la fiesta sin fin y las drogas, que tanto daño hace a los ibicencos, y que por desgracia convierte la isla también en un lugar infernal durante parte del verano, que ha venido atrayendo a grupos de personas de la peor calaña.

Es una batalla contra el deterioro, contra la inercia creada por negocios sin escrúpulos y la fala de contundencia de la administración en ocasiones. Esta batalla se hace contrarreloj y más en tiempo de pandemia, cuando la competencia en los destinos turísticos es enorme. Buscar una imagen de marca de Ibiza para un turismo más sostenible y familiar, de calidad, asociar valores como deporte, vida sana, que también puede ser chic para atraer a otro turismo. La imagen corporativa de la UD Ibiza no podía ser más acorde con su entorno, el azul celeste de su mar y su cielo producto de una luz única. Salvo ha involucrado a las instituciones porque necesita que le ayuden, juegan en un campo que el club ha mejorado pero que es municipal. Si todo va bien tendrá que ser de césped natural y habrá que ampliarlo.

Ha generado ilusión y ha creado una masa social fiel. No es un club fantasma, es un club que ha echado raíces. Otra cosa será lo que calen esas raíces y lo que este proyecto sea capaz de consolidarse. Para ello el partido del domingo es la puerta de entrada que desde 2015 tenía en la cabeza Salvo, quien en más de una ocasión estuvo a punto de tirar la toalla. Los proyectos cuestan, hace falta trabajo, resultados, y es muy difícil empezar de la nada. Pero si algo ha demostrado el expresidente del Valencia y su familia es que iban a poner recursos, trabajo y que les sobra tozudez. Lejos queda aquel día en Formentera en el que el equipo no iba y Salvo se dijo para sí mismo que aquello se acababa, que para qué tanto esfuerzo. Pero su familia le convenció para que siguiera persiguiendo su sueño si es que lo seguía siendo. Es un fin de semana de llusión y nervios.

Tras una temporada impoluta a los mandos de Juan Carlos Carcedo, otra persona que como Salvo ha buscado una oportunidad, decidido a emprender su carrea en solitario tras media vida con Unai Emery, tras conquistar tres Europas League, la liga francesa, de visitar el fútbol VIP, el fútbol de élite como segundo entrenador, ha querido bajar a la tierra, o césped artificial, de un equipo de Segunda B para hacer su propio camino. Como Salvo que después de salir del Valencia para crear su propio club, Carcedo ha querido hacer su propia historia como entrenador. Si algo ha tenido esta UD Ibiza ha sido la seriedad y discrección de su entrenador, de discurso lineal y poco adornado. La Ud Ibiza ha sido también eso, un equipo regular, sobrio, de buen bloque, de hecho ha sido el menos goleado. Trabajador a pesar de tener jugadores que son artistas como el veterano Javi Lara.

La Ud Ibiza ha picado piedra y ha sido el campeón sobrado de grupo en Segunda B. Pero ahora se las ve con un UCAM Murcia que tiene mil batallas, jugadores y entrenador también experimentados. Un ascenso a un partido es algo demasiado duro, es una final, como una final por un título, con la diferencia que ahí está el futuro, no como en una final que es el palmarés, la Copa. En este caso se trata del futuro, de saber en qué categoría jugarás y esto en un club joven que quiere llegar al fútbol profesional puede marcar el futuro de la entidad.

Como el domingo pasado ante el Castilla, Carcedo tiene las bajas de Cirio y Manu Molina. La del centrocampista sobre todo es grave porque era un fijo en el manejo del equipo. El domingo pasado lo suplió con Pardo, si bien al descanso cambió y quitó a Pardo para dar entrada a un combativo Ekain.

El equipo está en Elvas, su cuartel general en este playoff, a diez kilómetros de Badajoz y como el domingo pasado escuchará gritos de Ibiza alé, alé, un millar de seguidores viajará hasta Badajoz por los 400 del domingo anterior.

Un viaje hacia el sueño del fútbol profesional. Entre los jugadores de la Udé hay ascensos frustrados como los de los ex balearicos Kike y Rubén, que se quedaron a un paso de Segunda. Lo tienen bien presente. Rodado salió del Mallorca, de su flial, tras no contar para el primer equipo y también quiere buscar su camino hacia el fútbol profesional en la isla hermana. Trotamundos del fútbol como Sergio Castel han alcanzado su mejor nivel en la UD Ibiza, y también hay jugadores que saben lo que es subir a Segunda A como Grima que lo hizo con el RCD Mallorca.

Veremos quién monopoliza el balón, UCAM tiene que buscar el gol porque el empate asciende a la UD Ibiza, pero no es fácil que el equipo ibicenco ceda todo el protagonismo al murciano, o que se repliegue porque no es su estilo. La UD Ibiza buscará marcar el ritmo y tener el balón, lo demostró incluso ante equipos de superior categoría como el Athletic en la Copa del Rey.

Su rival UCAM Murcia ha encontrado la bendición papal, aunque por motivos distintos, no exactamente por el partido del domingo sino por el proyecto deportivo y social de la Universidad Católica de Murcia.

