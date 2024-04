No hay límites para los deportistas de Baleares, que siguen rompiendo moldes año tras año. Ahora de nuevo es el baloncesto, ahora de nuevo una jugadora que hace historia, Helena Pueyo. La base mallorquina acaba de ser escogida en el número 22 del Draft de la WNBA, con lo que puede convertirse en la segunda balear en disputar la liga profesional estadounidense tras Marta Fernández.

Pueyo ha estado cinco temporadas en la Universidad de Arizona, ha sido escogida por las Connecticut Sun, equipo subcampeón en cuatro ocasiones de la WNBA (en el que milita la también internacional española Astou Ndour), la última hace dos años. Helena Pueyo vivió con emoción su elección en el Draft según confiesa en Cope: "la noche del Draft fue algo increíble, único, algo que no voy a olvidar. Al ver mi nombre en la pantalla pues fueron muchísimas emociones positivas".

Helena Pueyo no tiene duda sobre sus objetivos y espera disputar la mejor liga:"los planes son ir al trainning camp del equipo a intentar completar todos los días y que pueda entrar en el roster final para jugar la liga que es durante todo el verano. Muy contenta, ha sido un sueño desde pequeña y tengo muchas ganas e ilusión.





El base mallorquina explica en Deportes Cope Baleares qué ha significado para ella esta etapa tan importante deportiva y personalmente hablando durante los cinco años en la Universidad de Arizona:

"La experiencia aquí en Arizona ha sido de aprendizaje, de muchas emociones, ha sido todo muy positivo y una oportunidad para abrir ahora muchas puertas. El quedarme un año extra ha sido ese paso adelante que me ha hecho poder entrar en el Draft. Súper contenta con los coaches, han sido cinco años de lloros, de alegrías, me voy a llevar esos buenos momentos. He tenido mucha confianza en la entrenadora (Adia Barnes) y ella en mí, el baloncesto de aquí es muy parecido al Europeo, que es lo que yo buscaba".

La base mallorquinaha promediado esta temporada 9'7 puntos, 3'7 rebotes, 3'6 asistencias, 3'2 robos,1'5 pérdidas,en 36'7 minutos. Además, un 37'5% en triples, un 48% en tiros de campo.



En sus cinco temporadas en Arizona ha promediado 5,9 puntos, 3 rebotes, 2,4 asistencias y 2,1 robos por encuentro en 25,8 minutos, con un total de 150 partidos disputados. En su último curso, ha sido incluida en el mejor quinteto defensivo de la competición.





Así explica el plan a partir de ahora la mallorquina:

"La ilusión de ir a los Suns, no sé mucho sobre la plantilla pero sé que hay algunas jugadoras que puedo conocer, es un mundo nuevo para mí, tengo muchas ganas de entrar y poder vivirlo. Sé que vayas donde vayas hay jugadoras buenas y con mucha experiencia. Espero entrar y jugar con el equipo en esta liga".

Helena Pueyo, formada en el club de La Salle de Palma, ya sabe lo que es estar con la selección española absoluta que lidera otra mallorquina, Alba Torrens, ya que Pueyo fue llamada por el seleccionador Miguel Méndez para la preparación del Eurobasket 2023.





Otro jugador de élite del baloncesto español y formado también en La Salle,el jugador del FC Barcelona y ex NBA Álex Abrines, no tardó nada en felicitar a Pueyo:

Abrines no duda en sacar pecho sobre el origen de ambos y su paso por La Salle.









Lista de españolas drafteadas:

2024: Helena Pueyo (22)

2023: Txell Alarcón (32)

2021: Raquel Carrera (15) y Aina Ayuso (34)

2019: Ángela Salvadores (31), María Conde (27) y Maite Cazorla (23)

2017: Leticia Romero (16)

2014: Astou Ndour (16)

2009: Alba Torrens (36)

2004: Nuria Martinez (36)

1998: Amaya Valdemoro (30)