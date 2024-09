"Habrá risas en el cielo con Jaume Nadal"

El RCD Mallorca-Real Sociedad de este martes (19h Tiempo de Juego) tendrá un recuerdo especial para el ex directivo y ejecutivo del club, Jaume Nadal Vega, fallecido a los 71 años el pasado fin de semana tras una enfermedad cruel, se fue mientras jugaba su Mallorca ante el Villarreal.

El club tiene previsto un detalle sencillo pero sentido para recordarle, se situará un ramo de flores en la grada, se supone cerca del palco, ese mismo palco que se encargó de organizar durante muchas temporadas tanto en el Luis Sitjar como en Son Moix, además de ser directivo del fútbol base. Han sido numerosas las muestras de afecto hacia Nadal.

En Deportes Cope Baleares, personas que le trataron directamente en su etapa en el Mallorca quisieron recordarle. Ex jugadores como Jovan Stankovic o Juanjo Dobla, ex directivo como Álvaro Delgado, o ex técnico del club como Eduardo Basigalup.

Dobla indicaba que "cuando vi la noticia me quedé helado, muchos recuerdos de mi época de jugador en el Mallorca. Él tenía funciones en el filial pero también en el primer equipo, siempre venía a saludar a pie de campo en el Luis Sitjar. Además en los negocios en los que trabajaba siempre nos trató muy bien, siempre se ha preocupado mucho por el bienestar de los jugadores".

Delgado indicaba que "sabía que estaba mal y un día fui a verle al hospital. Era una persona que te alegraba el día cuando te lo encontrabas. Un gran tío, un gran sentido del humor, siempre con sentido positivo, una gran pérdida para el club porque trabajó mucho por el club. Un beso a Amelia madre e hija, le echaremos mucho de menos".

Stankovic le recuerda como "alguien muy alegre, siempre le veía en el Restaurante en el que estaba trabajando. Espero que haya un homenaje para él".

Basigalup decía que "hablo por boca de otros, nunca oí hablar mal de él sino todo lo contrario". Delgado añadía que "habrá risas en el cielo con Jaime ahí arriba, un tío encantador".