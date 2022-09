Grave lesión de Tino Kadewere, "fichaje de invierno" para el RCD Mallorca

Muy mala suerte la que ha tenido el delantero Tino Kadewere, penúltimo fichaje del RCD Mallorca y que se lesionaba en un entrenamiento de manera fortuita días antes de entrar en su primera lista de convocados. El delantero cedido por el Olympique Lyon sufre una rotura en el recto del cuádriceps derecho.

Tras informar el club el pasado sábado sobre la lesión de su jugador, Aguirre se mostraba apesadumbrado y reconocía que les había dolido este infortunio por el jugador y por lo que les podía aportar al equipo, es un delantero diferente al resto "y no hemos podido ni llegar a ponerlo" se lamentaba el técnico. En la primera jornada tras su llegada, ante el Girona, no estaba aún el permiso de trabajo, y ante el Real Madrid ya no pudo estar por esta lesión.

Ahora Mallorca y OL abordan con la mejor solución y se tomará una decisión con el jugador sobre cómo será la recuperación. La opción del quirófano parece la más segura si la rotura es tan importante, ya que con un método conservador estaría casi el mismo tiempo de recuperación y siempre con el riesgo de una posible nueva rotura. En Son Moix entienden que el Lyon tiene mucho que decir al ser jugador suyo y además el Mallorca no puede contar con él en los próximos meses, por lo que a todos interesa la mejor de las recuperaciones.

Ha sido un auténtico jarro de agua fría porque el jugador había encajado perfectamente, Aguirre contaba con él para otros planes de partido y tener nuevas opciones por ser un delantero más de ruptura que el resto. El zimbabuense además había aportado alegría al vestuario y se estaba integrando perfectamente.

Curiosamente, Tino Kadewere apenas había tenido lesiones musculares en sus últimos años. En Le Havre en segunda fue el máximo goleador y jugó mucho, en Lyon el primer año también jugó con mucha continuidad y marcaba 10 goles. La pasada temporada jugó poco pero tan solo estuvo de baja hace un año, en el mes de Septiembre. También jugó en la Europa League y con su selección.

En Son Moix se toman el contratiempo como si Tino fuera ya un "fichaje de invierno". El club tiene una ficha disponible por si hubiera algo interesante en el mercado.