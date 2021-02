"Lo recordaré como una acción curiosa de mi carrera"

No es algo demasiado habitual ver una acción como la que sucedió este pasado fin de semana en el partido que enfrentaba al Andratx con el Constància y que acabó con victoria por 0-1 para el conjunto de Inca. El resultado no dejaría de ser uno más en la jornada liguera de la tercera balear si no fuera por la forma en la que llegó el tanto de los visitantes en el tramo final del partido. Dicho gol, anotado por Chus Seco llegó tras una jugada que ha dado la vuelta a España por lo llamativo de la acción.

Antes de que Chus Seco marcase para el Constància llegó un instante que marcó un antes y un después en el partido ya que en el centro del campo un jugador del equipo local, Bernat Alomar, chocó contra el colegiado yendo al suelo en una acción en la que su equipo estaba reculando para recuperar el balón y tratar de evitar el tanto del Constància. Cuando los locales esperaban que la acción se parase sucedió lo contrario y el tanto acabó subiendo al marcador.

Aunque los jugadores del Andratx acabaron pidiendo explicaciones al colegiado al final la decisión se mantuvo y el gol acabó subiendo al marcador. "Él nos dice que si le da el balón si ha de pararse la jugada pero que ese no era el caso. Lo que nosotros le dijimos es que considerábamos que sí tenía influencia porque la jugada acaba en gol", explica Bernat Alomar, protagonista de la acción a Deportes Cope Mallorca. "Estaba pensando y no me había pasado algo así pero ya está, lo recordaré como una anécdota curiosa que me ha pasado en mi carrera como jugador", dice el futbolista del Andratx sobre lo vivido este fin de semana