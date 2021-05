Ginard, Peris, Luca, Alberto o Haro, renovaciones pendientes en el At.Baleares

El At.Baleares tiene más tiempo del habitual para planificar la que va a ser una temporada muy exigente y peligrosa, ya que la nueva Primera RFEF es más selectiva y cuenta con históricos que acaban de bajar del fútbol profesional como el Albacete o el Castellón. Estos equipos es posible que le caigan en su grupo si se hace una distribución Este/Oeste de la categoría, también puede ser Norte/Sur.

Sólo suben directamente los dos campeones de grupo, por lo que la empresa es difícil, además de tener la opción después del playoff que jugarán del segundo al quinto de cada grupo.

El club de la vía de cintura ya ha atado la columna vertebral, con su entrenador Xavi Calm, el portero René, el central Olaortúa, el medio Cordero y el delantero Manel, además del extremo Canario que renovó antes por dos temporadas. Pero quedan muchos asuntos pendientes. El secretario técnico Jordi Roger ha estado tomando buena nota en el playoff de ascenso a Segunda A que se ha disputado en Extramadura.

Entre los objetivos principales del club estaban Vinicius y Cañas, dos jugadores capitales, pero el delantero pertenece al Cartagena y aunque no es fácil que se quede en Segunda, ofertas no faltarán de Segunda B por el jugador. Sin embargo el brasileño prefiere quedarse en el At.Baleares donde se siente en casa y ha comprobado la seriedad del proyecto. En cuanto a Cañas se ve muy difícil su continuidad aunque era una apuesta ambiciosa del club, por la ley del mercado y las opciones que pueda tener el jugador.

El central Orfila en principio interesaba pero habrá que ver si hay acuerdo. Los casos que están más en duda son los laterales Peris y Ferrone por otras opciones de los jugadores, si bien ambos interesan, mientras que asunto de debate es el portero Xavi Ginard, ya que el club está muy contento con él pero con la renovación de René hay posibilidades de que sea un portero sub 23 el segundo, está en estudio. Otros jugadores en duda ahora mismo son Haro y Alberto aunque no están descartados. Queda el caso de Cristian y el más decepcionante ha sido el atacante Coro que se considera que no ha respondido a lo que se esperaba de él.