García Pimienta sobre Pedro Ortiz: "Si no encontramos una salida se quedará con el primer equipo"

El entrenador del Sevilla, García Pimienta, ha hablado sobre Pedro Ortiz, el joven de 24 años que ficharon en 2019 y ha tachado su situación como un "caso especial". El centrocampista mallorquín aterrizó en el equipo andaluz procedente del Atlético Baleares y, desde entonces ha jugado en el equipo filial o ha salido cedido a Portugal, militando en el Vizela. Además, el Sevilla desembolsó 150.000 euros por el balear.

A día de hoy, el futuro de Pedro Ortiz no está resuelto y el técnico blanquirrojo ha afirmado: "Si no encontramos una salida se quedará con el primer equipo". Así pues, el mallorquín dejaría de estar en dinámica con el Sevilla Atlético y pasaría a estar a las órdenes de Pimienta. Una de las razones por la que se asentaría en el primer equipo, según el técnico, es su edad: "No puede estar a caballo entre el filial y nosotros", ha explicado García Pimienta. Destacar que toda la pretemporada Ortiz ha estado entrenando con el equipo de Primera División, entre otras cosas, por su calidad técnica.

El jugador sevillista necesita jugar, entre otros motivos, porque ha padecido una rotura del ligamento cruzado que lo mantuvo fuera de los terrenos de juegos más de medio año en 2021. Desde entonces ha acumulado más problemas físicos. El último se anunció el pasado 1 de agosto: lesión en el recto anterior del muslo izquierdo. "Lo más importante es que Pedro se recupere lo mejor posible y se reintegre al 100% con el resto del equipo", ha sostenido el técnico. Sin embargo, Ortiz aún no está inscrito ni en el primer equipo ni el el Sevilla Atlético.