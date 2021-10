Galarreta: "Para nosotros va a ser una batalla muy dura"

"Nos vamos con cara de tontos, pero de tontos, tontos, todo lo que hable hoy... vaya partido madre de Dios". Esta sentencia de Luis García en su primera respuesta en Anoeta lo resume todo. Ante un gran rival, será difícil de olvidar la oportunidad perdida de ganar a la Real Sociedad en su casa. Los bermellones perdieron el encuentro en el 90 con el gol de Lobete en el que no estuvo afortunado Reina tras haberla tenido Abdón en el otro área.

Un partido en el que el Mallorca jugó contra diez todo el segundo tiempo por expulsión de Aien Muñoz y a pesar del gran trabajo defensivo en el primer tiempo, el juego ofensivo dejó mucho que desear tanto contra once como contra diez. Sus jugadores en ataque no estuvieron nada afortunados, malas entregas, poca precisión, falta de creatividad y falta de frescura de los hombres desequilibrantes que no tuvieron buenas sensaciones, ya fuera Dani, Amath o Kang-In Lee. Galarreta hizo un buen trabajo en el inicio ofensivo pero a partir de medio campo las ideas se nublaban. Ni siquiera la entrada de Salva Sevilla en la segunda mitad aclaró las cosas ante una Real Sociedad muy bien replegada sin conceder espacio.

El centrocampista Íñigo Ruiz de Galarreta ya mira para adelante consciente de lo que tiene en los próximos diez días el equipo bermellón ante Valencia y Sevilla. "Sabemos que esto va a ser larguísimo y que para nosotros va a ser una batalla muy dura. Tenemos que prepararlo al máximo e ir a Mestalla a por los tres puntos". El eibarrés jugaba ante sus paisanos en Anoeta y se marchaba apesadumbrado después del trabajo sin resultado: "Sabíamos que sería complicadísimo pero que se nos escape este punto en el último minuto nos ha dejado fastidiados. En la primera 11 contra 11 también hemos hecho un trabajo buenísimo, agresivos que era lo que necestábamos, en la segunda con un jugador más hemos tenido algo más de balón pero nos ha faltado para generar ocasiones, aun así el punto era buenísimo para nosotros y que se nos escape de esta manera nos quedamos muy fastidiados".

Los bermellones prepararán a partir de mañana el partido contra el Valencia, rival al que se encontrarán enrabietado tras la derrota en el Camp Nou cuando los ches se adelantaron en el marcador y después la polémica en el penalti de Gayà sobre Ansu Fati que tantas dudas ha generado y que los valencianistas reclamaban que Gil Manzano fuera a ver al monitor.

Luis García podría recuperar a Sedlar, que daría algo más de tranquilidad porque si bien Valjent y Russo hicieron un partido magnífico en Anoeta, cualquier contratiempo deja al equipo de nuevo con un solo central si el serbio no está disponible.