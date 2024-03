La carrera electoral de la Federación Balear de Fútbol se ha puesto interesante con la aparición en escena de otro candidato al actual presidente, Pep Sansó, quien asumió la presidencia de forma interina tras la renuncia de Miquel Bestard el 30 de Julio de 2022.

Fausto Oviedo, ex jugador del Cide y Atlético de Madrid e hijo del desaparecido Antonio Oviedo,tiene intención de presentarse a las elecciones según ha confirmado a Cope. Pero Oviedo considera que en este momento ya no debería ser presidente Pep Sansó, ya que el plazo reglamentario en una interinidad es de un año. Por lo tanto, entiende Oviedo que Sansó debería haber cesado en Julio de 2023.

Sin embargo, la Federación contestaba este lunes mediante un comunicado que la FFIB que no puede convocar elecciones mientras no esté publicado el decreto electoral autonómico y que no ha incumplido en ningún momento la normativa del Govern Balear. La junta federativa de Sansó adjuntaba el documento firmado por el anterior director general de deportes, Carles Gonyalons. En dicho comunicado, la junta indica que "la FFIB ha cumplido todas las normas marcadas por la Conselleria d’Esports del Govern".

Y añade: "Ante las acusaciones que en los últimos días cuestionan la legitimidad de la Presidencia y de su Junta Directiva, la FFIB quiere informar que, en todo momento, se ha cumplido todas las normas marcadas por la Conselleria d’Esports del Govern de les Illes Balears.El pasado 9 de agosto de 2022 se publicó una resolución de la Conselleria d’Esports donde se prorrogaba el mandato hasta el año 2024, atendiendo a la situación excepcional y por el interés general.Es por ello que nos mantenemos a la espera del decreto electoral que debe tramitar la citada Conselleria d’Esports para, inmediatamente, convocar elecciones".

Fausto Oviedo responderá este miércoles en Deportes Cope Baleares al comunicado de la FFIB y expondrá sus planes en caso de ser elegido presidente de la Federación.

Y es que el decreto electoral todavía no ha sido publicado por parte del Gobierno balear ya que se está procediendo a derogar algunos puntos de la ley del deporte aprobada en la anterior legislatura que hacen muy complicada la convocatoria de elecciones. Entre otras cosas abrían la posibilidad de presentarse a mayores de 16 años que estén federados y ampliaba la representatividad de las Asambleas que deben elegir al presidente, con lo que las Asambleas resultarían multitudinarias y aseguran varias fuentes consultadas por Cope, inviables. Las mismas fuentes indican que están a la espera de la publicación inminente del decreto electoral autonómico para que puedan ser convocados los procesos electorales en las Federaciones en este año olímpico.

