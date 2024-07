El equipo de ensueño olímpico español, con Nadal y Rudy, reparte juego en El Partidazo

Es imposible reunir más talento y éxitos deportivos en un programa de radio. Recital radiofónico del equipo olímpico de COPE el que ofrecía El Partidazo, a pocas horas para la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, reuniendo a un verdadero equipo de ensueño de la delegación española: Rafael Nadal, Saúl Craviotto, Rudy Fernández, Ana Peleteiro, Jordan Díaz, Alexia Putellas, Antía Jácome y Adriana Cerezo. Todos ellos ante el presidente del COE, Alejandro Blanco, quien no dudó en ejercer casi de motivador ante todos los deportistas reforzando sus virtudes.

Entre estos deportistas suman un buen puñado de medallas oímpicas y éxitos deportivos, pero qué duda cabe que el tridente que abría el programa con Manolo Lama, formado por Nadal, Rudy y Craviotto son palabras mayores, y supone un auténtico orgullo para los mallorquines que en ese tridente haya dos de la tierra como Rudy Fernández Farrés y Rafael Nadal Parera. Es algo único y que no se sabe si se repetirá, dos deportistas nacidos en una pequeña isla con un palmarés tan monstruoso y sobre todo dos carreras ejemplares, dos referentes.

Colección de medallas.-

Craviotto acumula cinco preseas olímpicas con dos oros, dos platas y un bronce (una de esas medallas por cierto junto al mallorquín Marcus Cooper, la plata de Tokio), mientras Rudy tiene tres, dos platas en Pekín y Londres y el bronce de Río (atención a las 11 medallas acumula con España el mallorquín en todas las competiciones). Nadal, el deportista español más grande de todos los tiempos con 22 Grand Slams, tiene dos medallas olímpicas, los Oros de Pekín en individual y Río en dobles junto a Marc López.

Los deportistas transmitían lo diferentes que son unos Juegos Olìmpicos, una competición en la que representas a tu país, en la que nadie es más que nadie porque hay miles de deportistas y un gran número de deportes representados. Tener a su país detrás y la convivencia con tantos deportistas es seguramente lo que hace que todos sientan que viven algo especial.

Esa ilusión se notaba en todas las respuestas en las que cada deportista se sentía honrado de compartir programa con sus colegas. Las bromas fueron constantes entre Nadal, Rudy o Craviotto, como cuando Rudy tenía que definir a Nadal y éste decía por lo bajo "cuidado". O como cuando Manolo Lama con la gran ayuda de Ángel García en el programa preguntaba por la retirada a estas auténticas leyendas. Craviotto dejaba la puerta abierta "porque llevo llorando con la retirada mucho tiempo y aquí estoy", a lo que Rudy contestaba "conmigo no contéis ya, no hay vuelta atrás", decía entre risas el mallorquín, que lleva 20 años participando en Juegos Olímpicos y bate el récord mundial para un baloncestista con sus sextos Juegos.

Nadal dejaba claro que se toma como un premio estar en otros juegos, incluso bromeaba cuando Ángel García le rescataba una respuesta de archivo en la que decía que no se veía en París 2024 jugando y siendo competitivo. Ante ese pronóstico no cumplido, Nadal matizaba entre risas, "decía siendo competititvo", dando a entender que le está costando mucho serlo, aunque sus sensaciones han sido mejores y ha conseguido la final de Bastad. Sobre sus opciones de Oro, Nadal contestaba a Lama que "ni puñetera idea. Lo normal es que no, pero aquí estamos para intentarlo. Vamos a ver cómo estamos. Hemos entrenado dobles, ha ido bien y en lo individual, pues no he venido aquí de paseo".

Rudy Fernández es consciente de que tras el relevo generacional, España no es favorita a medalla aunque compite al máximo como demostró en su oro Europeo. El grupo es duro con Australia, Grecia y Canadá. "Nos va bien que nos pongan en los rankings donde nos ponen y luego dar ese zarpazo que nos gusta dar. Somos capaces de poder competir, eso lo hemos dejado claro en todas las competiciones pero tengo que ser honesto en que nos ha tocado un grupo muy difícil".





Orgullo mallorquín.-

Si el dicho "soy español, a qué quieres que te gane" que se popularizaba en este siglo XXI es ya un clásico que lleva años insuflando ánimos a los deportistas y sobre todo a los ciudadanos de un país que no lo está pasando bien por muchas razones, qué decir de aquel "orgulloso de ser mallorquín" que se convirtió también en un sentido de pertenencia en la isla a finales del pasado siglo y comienzos de este.

Lo del orgullo mallorquín no es un simple dicho de autorrefuerzo y una pegatina en el coche, sino de un cúmulo de éxitos deportivos. Este pequeño territorio lleva décadas proporcionando campeones al deporte español: Nadal, Moyá, Rudy Fernández, Joan Llaneras, Marcus Cooper, Sete Benavides, Brigitte Yagüe, Elena Gómez, Xavi Torres, Melani Costa, Marga Crespí, Mavi García, Jordi Calafat, Pepote Ballester etc

En estos Juegos de París 2024 Baleares tiene su representación más amplia con 21 deportistas. Pero Nadal y Rudy son dos leyendas, dos deportistas que viven sus últimos Juegos Olímpicos, ambos se piropeaban en El Partidazo. Rudy decía sobre Nadal que "la suerte que tengo es que le conozco personalmente, aparte de ser un referente para todo deportista, también lo es como persona. Es muy transparente. Hemos nacido en una isla que es muy pequeña pero saca talento a raudales. Un gran tío".

Nadal se refería a Rudy diciendo "también tengo la suerte de conocerle desde hace años. Es una persona que trata bien a todo el mundo. A mí me trata bien mucha gente pero Rudy es una persona que trata de la misma manera a todos y como deportista, le mandé un mensaje en su último partido con el Real Madrid y el homenaje, estaba en casa con la lagrimita y ver a buena gente que se ha esforzado, y terminan sus carreras reconocido como lo ha hecho Rudy, qué más se puede pedir".