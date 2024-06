Engonga: "Luis De la Fuente es un fenómeno"

Arranca la Eurocopa y España debuta este sábado frente a Croacia a las 18h en Berlín. Los otros dos rivales del grupo son Italia y Albania. Uno de los internacionales que tuvo el RCD Mallorca, Vicente Engonga, analiza a esta España de Luis De la Fuente tras su paso por Son Moix.

Cree Engonga que esta selección es más versátil y es más difícil contrarrestarla que el equipo nacional de años atrás. Pero sigue siendo un equipo que quiere ser dominador con balón, sobre cómo le pueden estar esperando los rivales y ante la posibilidad de algo parecido a lo ocurrido ante Marruecos en el Mundial, el cántabro no se muestra preocupado:

"No me preocupa el duelo físico, me preocupan más los partidos en los que le quitan el balón, para desenchufar a España tienes que quitarle el balón. Los futbolistas lo que más les cuesta es correr sin balón, España mientras le da continuidad al juego es muy buena. En cuanto a partidos duros, todos lo van a plantear así, que el equipo que tiene la pelota no den seis pases seguidos. España tiene esa cualidad incluso en situaciones difíciles. Y el rival no quiere que ocurra eso".

Se deshace en elogios hacia el seleccionador Luis De la Fuente: "con todos los años que lleva en la Federación y entrenando, es un fenómeno. Y como persona es un 11. Tengo la suerte de conocerle y la mala suerte de no conocerle más. Es un hombre que está encima del futbolista para bien, para darle herramientas, saber qué le pasa. Es cierto que una de las bases que veo de España respecto al Mundial es que ahora es más difícil de adivinar, tiene más variantes para hacer, jugadores en diferentes posiciones. Una selección que es mejor que la que fue al Mundial. A partir de ahí si todos están a su mejor nivel la lógica te dice que llegará lejos y ojalá que gane".

En Son Moix brillaron Lamine Yamal y Nico Williams, Engonga elogia a Yamal y no se muestra extrañado por el carisma entre los jóvenes: "Es entendible porque Yamal es un futbolista que la temporada pasada ya apareció. Cuando yo era pequeño tu ídolo era un jugador de 25 años para arriba que jugaba muy bien. Ahora salen chavales que pueden ser más próximos a ti en edad, representa las ilusiones de ese niño de 12 o 15 años, que le entiende, que se siente representado. Lamine Yamal ha nacido con ese aura. No todos los futbolistas jóvenes caen tan bien, a veces no sabes por qué caen mejor o peor. Tiene ese aura, juega muy bien pero es cierto que fuera del campo no se le ve una persona que haga cosas raras o histriónica, esa aparente normalidad fuera también le hace ganar seguidores".

No cree que al joven Yamal (16 años) le pueda el torneo: "No le va a pesar la Eurocopa. La última charla larga que tuve con él fue antes del Europeo sub 17 del año pasado. Ya había debutado con el Barcelona y queríamos saber en qué punto estaba. No es sencillo con 15 años ir a un europeo sub 17 habiendo debutado en Primera y habiendo jugado bastantes minutos sabiendo que vas a ser el foco, que los entrenadores y jugadores contrarios te lo van a poner difícil con todas las trampas que puedan. Estuvimos hablando de todo lo que estaba viviendo.Recuerdo que le dije a Julen, nada no te preocupes que va a estar al 200%. Me pareció un chico de su edad pero bastante maduro para todo lo que le estaba viviendo".

Sobre la ausencia de Marco Asensio, dice que "la selección no está por dos o tres jugadores, es rendimiento y si puedes aportar lo que toca. Marco Asensio ha tenido la mala suerte de no poder estar en esta Eurocopa".

Finalmente, se muestra satisfecho por el retorno de la selección a Baleares. "Es un éxito que la Federación Balear haya podido traer este partido de España, que lo ideal es oficial, claro pero no es fácil. La organización ha sido un éxito. Al final siempre se encuentran las excusas para no ir, está caro, sí, pasa en todo, pasa si quiere ver la final de Coap del Rey del Mallorca. Lo que me molesta un poco es que siempre hay una excusa para no ir al fútbol en Mallorca. Si es de noche, si llueve, siempre hay alguna excusa".