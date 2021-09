Enfado en la afición mallorquinista por la decisión del Govern de mantener el 50% de aforo

El ambiente está caldeado en la afición del RCD Mallorca, harta de las limitaciones que sufren en el deporte mientras la mayoría de actividades al aire libre, e incluso algunas que no lo son, van recuperando la normalidad. Sin embargo, el gobierno balear ha mantenido el 50% del aforo máximo para los partidos de fútbol, por lo que en Son Moix podrán acudir como máximo 10.969 espectadores mientras en Can Misses para ver al Ibiza como tope podrá haber 3.200 espectadores.

Este límite de cerca de 11.000 espectadores hace que no tengan cabida todos los abonados del RCD Mallorca por lo que el club ha mantenido los turnos alternos entre localidades pares e impares. Esta semana le toca a los pares, pero los propios aficionados reconocen que muchos no podrán ir, por lo que el club ruega que aquellos a los que le toque y no puedan ir cedan la entrada. Por ello las entradas no son nominativas.

Lo curioso es que los gobiernos autonómicos están manteniendo las restricciones en los estadios contra la decisión del comité del que forman parte las propias comunidades, el Comité Interterritorial, que decidía hace unas semanas aumentar el aforo máximo permitido hasta el 60%. Sin embargo, algunas Comunidades Autónomas no respetan esa decisión y mantienen restricciones por debajo de ese porcentaje. En el caso de Catalunya, es de un 40% (una comunidad en la que las propias autoridades animan a la asistencia masiva a la diada) por lo que el Espanyol acudió al TSJ para intentar revocar esa medida. Sin embargo, el Tribunal no le dio la razón y no quiso entrar en ese fregado de decidir sobre aforos. Tampoco el del País Vasco ha estimado las alegaciones de LaLiga que solicitaba aumentar del 30 al 60% establecido.

Curiosamente, todo lo contrario a lo ocurrido en la Comunidad Valenciana. LaLiga presentó un recurso a esa norma del Generalitat ante el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad. El TSJCV ha decidido suspender cautelarmente la resolución de la Generalitat que había limitado a un máximo de 20.000 espectadores el aforo, al entender los magistrados que el Gobierno valenciano no ha justificado la medida correctamente.

Según informa El Confidencial," los magistrados Manuel José Baeza Díaz-Portalles (presidente del tribunal), Manuel José Domingo Zaballos (ponente), y Antonio López Tomás no aprecian en la resolución administrativa ni en las alegaciones al recurso formuladas por la Abogacía de la Generalitat “motivo alguno que justifique la oportunidad del requisito acumulado a la limitación del aforo en el 60% de la capacidad de cada estadio de fútbol, sí recogida en el acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud de 1 de septiembre”.

Recuerdan que la resolución de Sanidad ya establece toda una serie de medidas preventivas para los estadios como la exigencia de mantener un asiento de distancia en la misma fila, la sectorización de los accesos, el uso de la mascarilla o el consumo de bebida y comida. “Carece de sentido, como alega la representación de la Liga, el resultado al que se llega: que a partir de una cifra el espacio disponible (relación de asientos ocupados/vacíos comience a incrementarse, sin que exista ningún factor de riesgo que se justifique, dada la previsión de las demás medidas preventivas”, precisa el tribunal. Habrá que ver qué ocurre en Baleares.

Enfado también con el Mallorca.-

Mientras muchos mallorquinistas lamentan el agravio con el fútbol, a lo que hay que añadir el pésimo horario del partido del domingo a las 14h y al hecho de no poder comer ni un bocadillo en la grada, ya que deberán acudir a una zona habilitada fuera de la grada si quieren comer algo. También hay críticas al sistema de reparto de las localidades del club, algunos aficionados piden otro sistema para que los que quieran ir deban registrarse indistintamente de su localidad. Nunca llueve a gusto de todos y lo que está claro es que las restricciones crean un problema al Mallorca que además deberá devolver devolver dinero a los abonados por los partidos a los que no han podido ir.

De hecho algunos aficionados han dejado claro que no acudirán, como el expresidente de la Federació de penyes mallorquinistes, Rafael Martorell

Hola ??socio 1995 .

Mi entrada la podeis dar ha quien quiera o pueda ir.



No me enfadare con la gente de mi club y menos con los q curran a tope para organizar algo q solo depende de de lo q diga @goib@GOIB_Social y de estos ineptos q esperais ...(barruts)



— @rafelmartorell (@rafelmartorell) September 14, 2021

Otros aficionados estiman que el club debe defenderse en los tribunales

Els aficionats no han de comunicar res. Han d'entrar i ocupar el seu seient q per això l'han pagat. Això no té cap sentit, si el Govern no permet a una empresa privada desenvolupar la seva activitat de manera injustificada, ho han d'arreglar amb advocats i no amb aquests invents. — Víctor RCDM (@vddvic) September 14, 2021

O critican el sistema escogido por el club.

Incluso se sopesa la posibilidad de organizar una manifestación de protesta. Los Supporters también se muestran críticos.

Sigue el ridículo...



Una semana más, TODOS LOS SOCIOS no podrán entrar al Estadio, se ve que este virus entiende de países, eventos e incluso ya de categorías.



Y una semana más seguiremos callados y tragando.



NOSOTROS NO.



¿Hasta cuando hay que aguantar esto?@RCD_Mallorca — Supporters Mallorca (@supportersmca99) September 14, 2021