Pablo Maffeo podía ir con tres selecciones: España, Italia y Argentina. Además de ser español, podía ser llamado por Italia por su ascendencia italiana por vía paterna y por Argentina por la ascendencia por vía materna. Fue Scaloni quien se avanzó a los otros seleccionadores.

No obstante, el lateral no ha llegado a debutar en esta su primera llamda en la que ha convivido por primera vez con la albiceleste. Tampoco estuvo en el banquillo ni ante Uruguay ni ante Brasil. El jugador sin embargo ha mostrado su felicidad por el momento que le ha tocado vivir y ha dedicado un mensaje de agradecimiento a su madre.

"Sólo darte las gracias, gracias a ti he cumplido un sueño, he podido sentir un país que me ha recibido con los brazos abiertos y me ha demostrado su simpatía, humanidad, felicidad, locura, pasión, ambición, apoyo y mil cosas más. Todo es gracias a ti y por ti, Mamá. Te amo" ha escrito en Instagram acompañando el mensaje con un corazón.

Maffeo llegará si no hay novedad el jueves y tendrá uno o dos entrenamientos con el equipo antes del partido ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano.