Emilio Nsue: "El sábado pensé que este RCD Mallorca me representa"

Emilio Nsue ha vivido unas horas intensas y felices en su casa, en Palma, tras ser homenajeado como primer mallorquín Bota de Oro de la Copa de África. El internacional ecuatoguineano (también representó a España en inferiores), lograba el galardón en una competición en la que marcaba cinco goles.

Nsue se ha mostrado orgulloso del papel del RCD Mallorca en la Copa del Rey y ha ensalzado al equipo tras su final en Deportes Cope Baleares. Lamentaba que no pudieran traerse la Copa: "Pensé como mallorquín y aficionado del Mallorca que este equipo me representa. Muy orgulloso de todos los jugadores y el trabajo que han hecho. Los penaltis son fortuna, no ha podido ser pero lo han dado todo, no se les puede recriminar nada, muy feliz por habernos hecho soñar, darles las gracias a todos los jugadores y staff".

Emilio Nsue se siente identificado con Abdón Prats, entiende su decepción por no jugar pero es muy respetuoso con el técnico Javier Aguirre también, entiende que son circunstancias de partido. Nsue conoce bien a Abdón, a quien le vio crecer en el club:

"Abdón es mi leyenda, da muchísimo al club, en esos momentos un entrenador tiene que tomar decisiones y hay que respetarlo. Yo como hermano de Abdón me hubiera encantado verle media hora, en ese momento, siempre sale nuestro Abdón. No ha podido ser y hay que darle ánimo y seguir dándole ese cariño que recibe de la afición, es nuestra leyenda, seguro que tendrá otra oportunidad. Muchas gracias al mister y a los jugadores por dar la cara como han hecho".

El ex del Mallorca y jugador del Intercity era homenajeado en el Ayuntamiento de Palma con la presencia de las diferentes autoridades, como el alcalde Jaime Martínez, el presidente del Consell Llorenç Galmés y el responsable de deportes, el ex futbolista Toni Prats, entre otros: "Muy feliz de tener este reconocmiento, es reflejo de muchos años de trabajo, de muchas adversidades, que te reconozcan en tu isla es uno de los días más felices de mi vida".

Sobre los problemas con Guinea Ecuatorial y miembros de la Federación que motivaron un tremendo enfado en el jugador mallorquín, Emilio muestra deseo de poder ir cerrando heridas pronto siempre que no se repitan según qué cosas: "Son cosas que pasan en todas las familias, siempre hay problemas, desafortunadamente dos o tres personas cometieron errores, yo siempre estoy a disposición de solucionar las cosas, siempre y cuando te muestren respeto. Siento el apoyo del gobierno y del país, espero que haya un par de cambios y ojalá pueda seguir con mi selección, llevo 12 años dándolo todo y el país se lo merece".

Finalmente, sobre el futuro, dice que "renové dos años en el Intercity, este año ha sido espectacular, lo estoy disfrutando, hemos hecho historia en la selección, el reflejo es este homenaje en Palma. Me siento orgulloso, me queda dar las gracias, espero y deseo de disfrutar dos o tres años más de fútbol".