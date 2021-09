Emery: "Carcedo se merece lo que está consiguiendo"

La Unión Deportiva Ibiza está sorprendiendo a propios y extraños en su estreno en Segunda A pero todo el mundo coincide en que lleva menos puntos, ocho, de los que merece. También es cierto que ante el Oviedo pudieron perder el partido, como lo pudieron ganar porque Castel tuvo el 2-0 solo en el área. Sin embargo, el Oviedo acabó perdonando a los celestes con ocasiones ante portería como la de Javi Mier.

Sea como fuere, el equipo pitiuso no ha perdido todavía. Le queda la asignatura pendiente de ganar en casa. En un ambiente excelente en Can Misses con un máximo por ahora de 3.200 aficionados en el estadio, los seguidores celestes no han visto aún un triunfo de los suyos. De nuevo volvieron a adelantarse en el marcador con gol de Javi Laora pero un despiste a balón parado supuso el empate de Brugman. También empató con el Málaga y el Amorebieta.

La Ud Ibiza ahora mismo es el único equipo que no ha perdido tras la derrota del hasta ahora líder Sporting de Gijón en Éibar. En Primera no han perdido Real Madrid, Atlético, Athletic, Sevilla, Barcelona y Villarreal, pero en la categoría de plata los ibicencos son los únicos.Tampoco ha empatado ningún equipo tantos partidos como la UD Ibiza, cinco en total. En Segunda sólo el Fuenlabrada se acerca, con cuatro.

Curiosamente Juan Carlos Carcedo, que da prioridad al bloque y hace muy pocos cambios, sorprendía el sábado al introducir cuatro cambios en el once, pero hay que contar con que dos jugadores habían tenido molestias como Castel y Nono. Debutaba Guerrero como titular. Y una de las novedades, Javi Lara, marcaba el gol ibicenco.

Si alguien conoce bien a Carcedo es Unai Emery, toda una vida como segundo entrenador el riojano del actual técnico del Villarreal. Éste se refirió a su ex ayudante: "se lo merece por muchas razones. Hay técnicos en España muy preparados. Hay una parte que va más allá de entender el fútbol, es sentir pasión y vivir para esto, a uno no les saldrán las cosas pero tienen más opciones y Carcedo es uno de ellos".