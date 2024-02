El día que el RCD Mallorca marcó seis a la Real Sociedad

El mallorquinismo recupera sensaciones con la semifinal de la Copa del Rey que se disputa esta noche en Son Moix. El Mallorca-Real Sociedad (Tiempo de Juego desde las 20:30h) abre las semifinales de Copa y recupera sensaciones para la afición. Mucho tiempo sin vivir algo así, se habrán vivido noches mágicas de ascenso y jornadas agónicas de permanencia que se celebran como un título, pero estar en una semifinal de Copa es algo que una generación de mallorquinistas aún no ha vivido.

Han pasado 21 años desde que el Mallorca levantara su Copa del Rey, en 2003 en Elche, y 15 desde la última semifinal perdida ante el Barcelona. Los mallorquinistas más jóvenes han oído hablar cientos de veces y han visto las imágenes pero no han vivido algo como lo de esta noche. También los que peinan canas recuperan sensaciones que hacía mucho que no sentían.

No es el ambiente en la calle de otras veces porque el Mallorca va mal en la liga, tres puntos por encima del descenso, esto ha impedido un ambiente festivo como en otras ocasiones, preparativos, llamadas a la afición, banderas en los balcones, etc. Pero esto no significa que el ambiente esta noche no vaya a ser espectacular. Ya ante el Girona hubo 20.000 aficionados que vibraron con el mejor partido del Mallorca. Y hoy se espera una versión parecida, no la dubitativa de la liga, la determinación de la Copa, si bien hoy cambia el panorama porque son 180 minutos y no un partido.

El Moviment Mallorquinista ha pedido que los aficionados engalanen los balcones con la bandera del Mallorca y habrá recibimiento al equipo a las 19:15h en Son Moix. Pero no hay que olvidar que es día laborable y que hay gente que no puede desplazarse al estadio. Apenas quedan entradas a la venta así que el lleno dependerá de la respuesta de los abonados.

La Real Sociedad viene siendo el coco del Mallorca ya que no ha habido manera de meterle mano. De los últimos ocho enfrentamientos de liga y uno de Copa, el Mallorca sólo ha puntuado en uno, el año pasado en liga, el resto han sido derrotas. Sin embargo, hay un partido que no olvidarán ni mallorquinistas ni realistas del que se han cumplido en Enero 12 años: el 6-1 en Son Moix también de Copa del Rey.

El Mallorca levantaba una eliminatoria que iba perdiendo en Son Moix, los realistas dirigidos por Montanier se habían adelantado en el marcador con gol de Ifrán, pero el Mallorca iniciaba siete minutos de furia que arrancaban con gol de Chori Castro de falta a los 34 minutos. Tres minutos después Hemed con un tirazo, en el 37' Nunes de cabeza en un corner. Luego llegaría la famosa acción del Chori que recordó a Tamudo yendo a la espalda del portero Zubikarai que había puesto el balón en el césped, se la quitaba y marcaba. Con 4-1 a los 40 minutos el Mallorca daba la vuelta a la eliminatoria. Después completarían Alfaro y Hemed la gran goleada.

El RCD Mallorca llega tras haber eliminado al Boiro, Eguüés, Burgos, Tenerife y Girona, mientras la Real Sociedad ha eliminado al Andratx, Málaga,Osasuna, Celta. En Andratx ya sufrió mucho para pasar ante un modesto.

En los bermellones las bajas de Maffeo y el sancionado Raíllo. En la Real lista larga de bajas, con Oyarzábal algo tocado de Girona pero en la lista, no están Carlos Fernández, Aihen (larga duración), Tierney, Elustondo y Becker.

Abdón puede ser el goleador de la Copa del Rey, lleva seis tantos ya el delantero mallorquín. Con cuatro está Larin. El encuentro lo dirige Muñiz Ruiz y en el VAR González Fuertes.





