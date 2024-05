Derrota cruel en Jaén que deja sin semifinal de liga al Palma Futsal

El Palma Futsal ha cerrado la temporada, otra temporada gloriosa con Intercontinental y su segunda Champions, pero sin opción de pelear por el título de liga. ElPalma cae en la primera ronda del playoff por el título ante su íntimo enemigo, el Jaén Paraíso Interior.

El Palma había forzado el desempate tras perder el primer partido en Jaén y ganar el lunes pasado el segundo en Son Moix. El tercer encuentro en un Olivo Arena a reventar, con 6.000 espectadores, fue muy emocionante, vibrante, cargado de tensión pero sin que hubiera que lamentar ningún tipo de incidencia. El Palma se adelantaba con goles de Rivillos y Gordillo. Tras salir sin pívot jugando de 4, el técnico Antonio Vadillo movió pieza en la segunda mitad y nada más introducir en el partido a Gordillo conseguía el segundo tanto.

Sin embargo los mallorquines se cargaban pronto de faltas lo que provocaba dos dobles penaltis que resolvía muy bien Barrón, pese a estar jugando Luan Muller. El Jaén recortaba diferencias con un golpe de fortuna, Luan tantas veces héroe, ayer de nuevo con grandes paradas, se introducía el balón en un corner de Taborda. Después llegaría el talento de Mati Rosa, al que es muy difícil de parar. El pívot argentino ex del Palma fue el encargado de eliminar a su ex equipo. Ya había avisado con varias medias vueltas extraordinarias. Marcaba el empate a falta de un minuto para el final del partido, un golpe durísimo para el Palma. Aún tendría Neguinho una ocasión para evitar la prórroga pero finalmente se llegó al tiempo extra.

En la prórroga hubo un intercambio de ocasiones entre ambos equipos, mucho talento en la pista por parte de ambos equipos pero finalmente Antonio Vadillo asumió un riesgo para evitar los penaltis. Es un sello del técnico que siempre ha demostrado que no le tiembla el pulso para tomar decisiones, unas veces sale cara y otras cruz. Anoche salía cruz. Portero jugador en la fase final de la prórroga, tiro a puerta y el rechace para Mati Rosa que desde su cancha marcaba el gol definitivo.

El técnico Vadillo tiene claro que "hemos hecho una gran eliminatoria" y que "el factor campo ha sido decisivo, lo que nos recuerda la importancia de hacer una buena fase regular".

El Palma Futsal cierra una temporada histórica con la incógnita de cuántos seguirán porque ha sido la despedida, por ejemplo, de Chaguinha. El Palma tendrá que reinventarse un verano más y con la asignatura pendiente de los tìtulos nacionales, un motor de motivación para José Tirado y Antonio Vadillo.



Tensión controlada.-

Finalmente el duelo se jugó con deportividad, se notaba un esfuerzo por parte de ambos equipos por no irse del partido, las emociones estaban a flor de piel tras algunos intercambios en la pista, dos rivales que se conocen muy bien y que están muy parejos. Además, el Palma Futsal había recibido toda clase de improperios por parte de los más exaltados desde el pasado lunes. Por ello el club había solicitado que fuera declarado de alto riesgo. No fue así al no haber desplazamiento importante de seguidores del Palma, pero el club esperaba que se tomaran las medidas necesarias.

Capítulo aparte para el arbitraje evitando que los conatos fueran a más, dialogando cuando era necesario con los jugadores o amonestando para que no fueran a más. Pocas veces se destaca un arbitraje para el buen desarrollo de un partido, pues esta es una de esas ocasiones en las que no debe pasar inadvertido. Rodrigo Miguel y Sánchez-Molina Tapiador hicieron un buen trabajo más allá de aciertos o errores que forman parte del arbitraje.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado