Ya se sabe que cuando una temporada viene torcida todo son críticas que acaban salpicando a todos los integrantes de un club. Es el caso del Atlético Baleares que está con un pie en Segunda RFEF tras la quinta derrota consecutiva y a diez puntos de permanencia a falta de diez jornadas.

Los balearicos daban mala imagen de nuevo y perdían ante un rival directo, el San Fernando, esta vez en el debut del técnico Jaume Mut. Apenas chutaron a puerta y el San Fernando poco a poco se adueñó del partido. La afición balearica aguantó hasta el final con la esperanza de que el equipo le diera la vuelta al partido pero al final del encuentro mostraron de nuevo su frustración por una pésima temporada.

El Atlético Baleares está en un momento delicado deportiva y socialmente, cada vez menos aficionados en el estadio para ver a un equipo que no ha dado apenas alegrías en una temporada para olvidar. Y a perro flaco todo son pulgas, un "tuitero" recogía una de las imágenes del partido en las que se ve el banquillo. En esa imagen se veía al delegado Manolo Vázquez con los ojos cerrados.

El delegado ha pedido disculpas por lo que pueda parecer esa imagen y ha dejado bien claro que no le resbala la situación, todo lo contrario: "Ante el aluvión de mensajes que estoy recibiendo por esta foto sacada de contexto, sólo quería pedir perdón porque os aseguro que para nada me la suda, el que me conoce sabe por lo que estoy pasando. También quería pedir perdón por si alguien que no me conoce se pueda sentir dolido".

Ante el aluvión de mensajes que estoy recibiendo por esta foto sacada de contesto solo quería pedir perdón porque os aseguro que para nada me la suda el que me conoce sabe por lo que estoy pasando.tambien quería pedir perdón por si alguien que no me conoce se pueda sentir dolido. pic.twitter.com/fBKcqo7g3j



Además, añadía que "también quería dar las gracias al departamento de prensa del Atlético Baleares porque después de tantas horas de trabajopara estar informados de todo, esto puede pasar pero son grandes profesionales y cada día lo confirman más. Força Atlètic"

Tras los tuits de Manolo Vázquez, no han tardado en llegarle las muestras de apoyo como un usuario que dice "el que dude de ti es que no ha ido ni a ver dos partidos del equipo, Manolo", o "eres un grande Manuel, siempre con nosotros", "nadie sabe lo que es ser balearico como tú", entre otros mensajes.

Quien también ha salido en su defensa es el ex técnico balearico Tato: "hablando desde el conocimiento, estoy seguro de que nadie en el estadio sufre más que tú por esta situación, a seguir luchando como siempre has hecho".

Hablando desde el conocimiento, estoy seguro que nadie en el estadio en ese momento sufre más q tú por esta situación, a seguir luchando como siempre has hecho, abrazo grande. https://t.co/uSm1LkJoa3 — Tato (@tatovik7) March 18, 2024

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado