Debut sufrido y alegría final para Eloy en el Atlético Baleares

Posiblemente Eloy Jiménez no había planeado vivir un debut tan tenso como entrenador del Atlético Baleares. El que fuera jugador de la UD Las Palmas vio como su equipo se veía 0-1 en el marcador y se obligaba a remontar en casa ante un batallador Alcoyano. El primer partido del nuevo técnico blanquiazul fue emocionante y con un protagonista absoluto en el campo llamado Canario. El capitán blanquiazul fue autor de los dos tantos del equipo para sumar una importante victoria y lograr que el estreno en el banquillo de Eloy acabase con final feliz, sufrido eso sí pero feliz al fin y al cabo.

"Llevaba tiempo sin entrenar", admitía Eloy tras el partido señalando que "de Segunda A no llegó a salir nada y tenía ganas de entrenar, quería estar en el banquillo y creo que he acertado viviendo al Atlético Baleares". "Sé a lo que he venido. Todo lo que me he encontrado es maravilloso y entre todos podemos conseguir algo importante", aseguraba Eloy que añadía que todo debía lograrse "desde el trabajo" y subrayó que jugadores, cuerpo técnico y afición deben estar "enchufados" concluyendo esa exposición indicando que "este equipo nos dará alegrías".

Eloy, además, también bromeó acerca de los dos goles de Canario explicando que antes del partido le había dejado un pequeño reto al jugador palentino. "El otro día le pedí marcar y lo ha hecho, le dije no marcas a nadie y me ha callado la boca con dos. Me ha dicho ahí los tienes, pues la semana que viene otros dos", dijo el técnico balearico que volvió a dejar claro que su plantilla está lista para los retos que le quedan por delante. " Está claro que era muy importante ganar, el equipo está responsabilizado y enchufado, los rivales deben ver que en situaciones complicadas somos capaces de todo", explicó Eloy.