Mateu Jaume Morey se pierde la cita Sub 21 por una lesión muscular

Mateu Jaume Morey no se estrenará con la selección española sub 21 de momento. El lateral mallorquín del Borussia Dortmund fue citado ayer por el seleccionador Luis De la Fuente para los partidos de clasificación para la Eurocopa frente a Eslovenia (24 de marzo), Italia (27 de marzo) y República Checa (30 de marzo).

Morey sufrió una lesión muscular justo ayer lunes, según informó el propio Borussia Dortmund, que indicaba en su comunidado que "Mateu Morey no estará disponible por el momento debido a molestias musculares. Ponte en forma de nuevo rápidamente", decía el club de Renania del Norte-Westfalia.

Había dudas en torno al alcance de la lesión y si podía llegar a tiempo a la convocatoria de España sub 21, pero desde el entorno del propio jugador confirman a Deportes Cope Baleares que el jugador no estará disponible.

Mateu Morey jugó el partido de vuetla de Champions League la semana pasada frente al Sevilla. Jugó la totalidad del encuentro y fue sustituido en el minuto 95, también disputó la ida en el Sánchez Pizjuán. Mateu Morey ha disputado cinco partidos de Liga de Campeones y 11 encuentros en la Bundesliga a sus 21 años. Está siendo esta temporada más importante para el joven de Petra que se marchó al Barcelona muy joven, e igualmente muy joven dejaba España para jugar en la Bundesliga.

La opción de ir a un club que apuesta por los jóvenes y en el que hay oportunidades para llegar a la élite le hizo dejar el Barcelona, del que salió con 18 años y sin dejar un euro en las arcas del Barcelona, como también se fue libre al Barcelona. En su momento la salida de Mateu fue un golpe duro para la cantera del RCD Mallorca, ya que no son pocos los talentos que se le han escapado de Son Bibiloni al club bermellón, que poco puede hacer ante la llegada del pez gordo, y que trata de retener a sus promesas con mayor proyección.

Morey destaca por ser un lateral con mucha proyección ofensiva y mucha velocidad para el ida y vuelta. Es un puñal cuando se incorpora al ataque y está contando con la confianza del técnico Edim Terzic. Su marcha al Borussia se produjo tras proclamarse con España campeón de Europa sub 17, ha sido también internacional sub 18 pero por ahora su debut con la sub 21 tendrá que esperar.