David López ha dado un paso importante para seguir creciendo como jugador, que se supone que en centímetros ya no mucho más, porque el defensa mallorquín mide nada menos que 1'95m. El jugador ha llamado la atención esta temporada al darle la oportunidad Javier Aguirre de jugar con el primer equipo en la Copa del Rey.

El trabajo con el B a las órdenes de Gustavo Siviero ha sido muy positivo para los jóvenes jugadores de Son Bibiloni y en este mercado jóvenes como el propio David y Luna han salido cedidos para seguir evolucionando. El central se mostraba muy ilusionado en su presentación como jugador del Elche, un histórico que mira de nuevo hacia Primera y que ahora mismo está en puesto de promoción de ascenso, sexto. Su cesión provocaba debate sobre el hecho de que el Elche tuviera opción de compra, siendo un valor de la cantera bermellona, aunque es de 4.5 millones. Además, Aguirre tuvo unas palabras hace unas semanas que llamaron mucho la atención, ya que en su tono coloquial decía que no le había gustado al principio nada David López, que luego le convenció y que el defensa tiene un gran futuro decía el técnico "Son gustos personales, es verdad que he ido con el primer equipo in crescendo mejorando cada día, porque con profesionales siempre puedes mejorar cada día. Yo contento de que Aguirre haya tenido una mejor visión sobre mí" indica el jugador.

Sobre lo que significa para él esta cesión a un histórico y en Segunda División, indica que "vengo más que nada a aprender" y no entra en la opción de compra de 4.5 millones de euros que tiene el club iliciatano: "ellos llegan a acuerdos entre clubes, yo vengo aquí a aprender, a hacerme jugador y un nombre en el fútbol profesional".

Explicaba sobre su llegada que "antes de llegar a Elche ya yablé con el técnico por teléfono y me transmitió mucha confianza, que iba a llegar a una familia en la que iba a ser uno más. Me transmitió mucha confianza y estoy muy contento de haber venido".