Darder: "No me esperaba en mi primer año en el Mallorca pelear por una final de Copa"

El RCD Mallorca es la gran sorpresa de esta semifinal de la Copa del Rey que se disputa esta noche en San Sebastián. El 0-0 de la ida deja la eliminatoria abierta aunque la Real Sociedad es el claro favorito.

Los realistas perdonaban al Mallorca en Son Moix con dos ocasiones claras de Umar Sadiq, y en los últimos partidos han tenido serios problemas para encontrar el gol. Estuvieron cinco partidos sin marcar, un defecto que también tienen los bermellones. Sin embargo, la sequía realista quedaba en el olvido con los dos goles en Son Moix en el reciente partido liguero.

El centrocampista del RCD Mallorca Sergi Darder se muestra excitado ante la oportunidad de plantarse en una final de Copa del Rey en su primera temporada, algo que reconoce impensable cuando firmó por los bermellones. Así analizaba en Cope la vuelta ante la obligación de marcar:

"Son caprichos del fútbol, si ves el talento que tienen es imposible que no hagan dos goles por partido. Pero es un equipo que engaña porque juega muy vistoso pero juega mejor el no fútbol. Para mí es el equipo que mejor compite de Primera, si le añades el talento y calidad son muy completos. Encajan también muy pocos goles. Tu ves los partidos de la Real y dices qué bien juegan, pero son un equipo más de los nuestros pero aunque cueste decirlo, son mejores que nosotros. Tienen un conceptos de jugar desde atrás muy buenos"

No se imaginaba un partido como el de hoy y la posibildad de una final.

"Ahora sí me lo imagino. Cuando firmé no me lo podía esperar. Llegaba a un club en crecimiento y pensaba que estaríamos mejor en liga, no lo voy a negar. Pero no le dabas tanta importancia a la Copa, para mí ahora es el partido esperado esta temporada. Desde que acabó la ida pensaba en este partido".Darder no vio en directo la Copa conquistada en Elche: "Yo era muy pequeño, he visto imágenes claro".