Daniela García: "Se nos ha quedado una espina clavada"

No ha sido el Europeo esperado por el atletismo español y quizá tampoco el esperado para Daniela García. La mallorquina no pudo pasar a las semifinales de los 800 metros en los Europeos de pista cubierta disputados en Estambul pero mira al futuro con un cierto optimismo. "Inicialmente es verdad que estaba muy decepcionada y, de hecho, ha sido la primera vez que he llorado tras una carrera", reconoce García en conversación con Deportes Cope Baleares. La mallorquina admite que "estaba muy triste al acabar la prueba pero estaban mis padres allí y pude salvarlo un poco". El motivo de esa frustración, explica, no es otro que el esfuerzo y tiempo invertidos antes del Europeo. "Es la primera competición en la que verdaderamente sé el trabajo que he invertido", asegura añadiendo luego que "una vez que llegué a España y vi la carrera con detenimiento creo que estaba en un buen estado de forma. Creo que demostré estar fuerte".

Sobre la carrera en sí indica que "corrí mucho por la calle 2. Pensaba, en ese momento, que estaba muy bien colocada. Me sentía muy fuerte y pensaba que podía hacer marca personal y estaba aguantando a la derecha de la que iba primera y estaba muy positiva pero sí es verdad que me pasaron factura esos metros de más y al final no tuve fuerzas pero corrí hasta lo último porque podía pasar por tiempos. En el momento de la carrera estaba muy convencida y segura de mi misma y, en ese sentido estoy muy satisfecha. Si tienes un día en el que las piernas no tiran, al final no puedes hacer nada"

García, que corre en el New Balance Team, admite que el equipo español se marcha de Turquía con ansías de llegar a otra competición y mejorar su papel. "Nos hemos quedado con una espina clavada. Hubo muchos cuartos puestos y muchos que pensábamos poder luchar por medalla no hemos pasado a la final. En pista cubierta en las pruebas, en especial la mía del 800, tienes que ir siempre controlando bien y vigilando y juega mucho el azar. Faltaban también atletas que podían aspirar a medalla y no estuvieron en el campeonato así que diría que no ha sido el campeonato más destacable como selección".

Eso sí, Daniela García mira al futuro con optimismo. "La federación había puesto una mínima que era muy competitiva y creo que todos los que fuimos teníamos capacidad de poder estar en la final de nuestras pruebas pero diría que coincidió que tuvimos un mal día pero logramos dos medallas que fueron además en las pruebas más competitivas del campeonato. Sabiendo lo que hemos trabajado todos, que ha sido muchísimo, estoy super orgullosa y creo que para ser en pista cubierta lo hemos hecho bien"