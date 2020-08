Dani Pichín: "El trabajo es lo que te lleva a Segunda División y este año trabajaremos para ello"

El Atlético Baleares continúa con el carrusel de fichajes de cara a la próxima temporaday Dani Pichín es el último en incorporarse al nuevo proyecto. El conjunto blanquiazul ha presentado esta mañana a Dani Pichín, extremo derecho que puede moverse por ambas bandas, quien llega procedente de la Cultural y Deportiva Leonesa, donde jugó 28 partidos y marcó 3 goles. Dani Pichín cuenta con mucha experiencia en esta categoría ya que ha estado en equipos como el Rayo Majadahonda y la Ponferradina, equipos con los que consiguió dos ascensos de forma consecutiva. El extremo madrileño suma un total de 224 partidos disputados y 49 goles anotados.

Patrick Messow, director deportivo del club: “Dani es un jugador que nos ha interesado y cuando hemos visto que había posibilidad de firmarlo, no hemos dudado ni un segundo. Hemos apostado bastante fuerte por él porque pensamos que es un jugador diferencial. Lleva más de 200 partidos en la categoría, lleva tres años disputando el playoff, con dos ascensos, así que su ambición es clara, la misma que la nuestra. Y sus números demuestran lo que está haciendo en los últimos tres años, que es el mismo camino que queremos nosotros, y queremos lograr juntos el objetivo del club”.

“Es un jugador que encaja perfectamente, puede jugar en las dos bandas e incluso en la mediapunta. Nos da muchas opciones en el ataque y más flexibilidad. Contentos de realizar este fichaje y de tenerlo ya aquí”, ha manifestado Patrick Messow en la rueda de presentación que ha tenido lugar este mediodía.

Dani Pichín, habla sobre su decisión de formar parte del Atlético Baleares: “Han apostado mucho por mí, me han dejado las cosas muy claras, son los únicos que se han preocupado verdaderamente en mi fichaje, en dar me comodidad sobre todo. La verdad es que no duda mucho en venir y aquí estoy”.

En relación a lo que puede aportar al equipo, ha señalado que “sobre todo desborde, también trabajo defensivo para ayudar al lateral” y que si tiene mejor suerte que el año pasado, pues también podrá aportar “algún gol más”. El extremo madrileño tiene claro los objetivos del club para la próxima temporada: “Es muy complicado subir a Segunda División, ya se ha visto en el playoff que los favoritos cayeron muy pronto. Al final el trabajo es lo que te lleva a Segunda División y este año trabajaremos para ello”, ha manifestado.

Y sobre la opción de continuar en la plantilla la próxima temporada, el jugador ha dicho que: “Si logramos el ascenso, me gustaría poder debutar en Segunda División que todavía tengo esa espina clavada”.