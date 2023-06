Es la mejor regata del Mediterráneo, por tradición y competitividad, por todo lo lo que mueve y el volumen de su participación. La 41 edición de la Copa del Rey Mapfre ha dado el bocinazo de salida con la presentación oficial en el Real Club Náutico de Palma, en la que debutaba el alcalde de Palma Jaime Martínez y a la que por cierto no faltó la candidata a presidenta del Govern, Marga Prohens.

La presentación suele anticipar lo que será la Copa, una reunión multitudinaria del mundo náutico y social en el calor del verano mallorquín. Se ha empezado a sudar la camiseta en los pantalanes del histórico club palmesano, que vive momentos de zozobra burocrática, por cierto, pero no porque haga mal su trabajo, no porque no tenga estbilidad institucional, no porque no tenga decenas de actividades y algunas de las regatas más importantes de España, sino por su situación burocrática.

Una situación que trata de encauzar, por ahora con una ocupación temporal tras no haber renovado la concesión la Autoridad Portuaria, y que supuso la presentación con más mensaje reivindicativo por parte del club y del propio alcalde de Palma. Aún resuena el zasca en la presentación del director del RCNP,Manu Fraga, al representante de la Autoridad Portuaria pidiéndole que esté junto a ellos no sólo en la foto.

El presidente del club, Emérico Fuster, decía que "es una satisfacción haber dado forma e impulso a un acontecimiento tan respetado en todo el mundo, una marca de la que se benefician el puerto de Palma, la ciudad y en general la sociedad mallorquina. La Copa al igual que nuestro club es un patrimonio que merece ser conservado. La responsabilidad no es exclusivamente nuestra sino también de quienes deben primero reconocer la labor que desarrollamos y sólo ayudarnos a encontrar la forma de seguir haciendo aquello para lo que nacimos: promoción de deporte base, organizacion de grandes regatas y vertebración de la sociedad mallorquina en torno a la cultura de la mar". Fuster también dedicó palabras de agradecimiento a la aseguradora Mapfre, que patrocina la regata y ha firmado una ampliación por tres años más.

Por su parte, el alcalde Jaime Martínez agradecía al club la labor que viene desarrollando y admitía que "en los últimos años hay una situación que deberíamos solventar cuanto antes. Trasladarte presidente que seremos un compañero vuestro. Trabajaremos en las líneas ya habladas en el deporte, consideramos que Palma debe ser una ciudad deportiva y vosotros váis a ser muy importantes. Sé que impulsasteis una escuela de vela, nosotros pensamos que la ciudad debe tener una y os tendemos la mano para trabajar conjuntamente. También trasladarte mi compromiso para ver cómo podemos solventar la situación del RCNP".

En esta 41 edición de la Copa del Rey, que arrancará el 29 de Julio y hasta el 5 de Agosto, participan más de 100 equipos de 16 nacionalidades y tres continentes que convertirán la bahía de Palma en el centro neurálgico de la vela.

Serán nueve clases, cinco en tiempo compensado, las ORC 0,1,2,3,4; y cuatro clases en tiempo real, Swan 42, J70 y la J80 que es clase femenina.

Serán 16 nacionalidades de tres continentes, América, Oceanía y Europa. Las regatas serán desde el lunes 31 de Julio al sábado 5 de Agosto.

