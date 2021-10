Consell de Mallorca y FFIB, en pro de la salud en el deporte

La Federació de Fútbol de les Illes Balears ha sido desde hace tiempo una institución referente en lo que respecta a las medidas adoptadas para evitar accidentes cardiopulmonares en los campos de fútbol. Desde la entrega de desfibriladores hasta iniciativas relacionadas con la formación a la hora de realizar la RCP, la maniobra de reanimación cardiopulmonar, el estamento presidido por Miquel Bestard ha puesto todo de su parte para que el deporte sea seguro y ahora, de la mano del Consell de Mallorca, se ha trazado una nueva línea de actuación que se ha presentado hoy de manera oficial.

Dicha línea de actuación se ha llevado a cabo con el servicio de Medicina deportiva del Consell de Mallorca dirigido por el doctor Bartomeu Marí y tiene como principal objetivo concienciar a árbitros, jugadores, entrenadores y a toda persona que lo desee de la importancia de saber llevar a cabo el protocolo de reanimación adaptado a la situación actual. Uno de los puntos principales de la variación en el protocolo es el cambio a la hora de realizar la maniobra ya que habitualmente tras la compresiones torácicas se realizaba también la maniobra para insuflar aire al herido. Dicha situación ha variado con la COVID19 y ahora el primer paso es ponerle la mascarilla a la persona a la que se reanimará, hecho éste que según Bartomeu Mari no implica problema alguno. "La prioridad es que le llegue la sangre al cerebro. Ha quedado demostrado, está escrito y probado, que si pasados diez minutos no ha llegado sangre al cerebro la persona, aunque se le insuflase aire, quedaría en un estado de coma inducido o con graves daños, por eso nos importa más la llegada de sangre al cerebro mediante esas compresiones torácicas que hacen que el corazón bombee", ha explicado Marí clarificando que no habría problema si se le pone mascarilla a la persona que se reanima y que en ese momento no respira.

Desde el Consell de Mallorca, en boca de Andreu Serra, Conseller de Turisme i Esports, se ha confirmado que esta campaña se llevará a cabo también proximanente junto a otras federaciones y ha invitado a todo el que lo desee a seguir online la jornada "Protocol de reanimació cardiopulmonar (RCP) adaptada a la situació COVID19" que se llevará a cabo de manera online el próximo día 21 y que contará con la colaboración de Guillermo Cuadra, árbitro de Primera División y de Carlos Barrón, portero del Palma Futsal.