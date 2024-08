Hasta cinco equipos del archipiélago Balear van a competir en el Grupo tres de la Segunda Federación. El recién descendido Atlético Baleares; los mantenidos CE Andratx y SCR Penya Deportiva y los que han subido de categoría, SD Ibiza (anteriormente CD Ibiza) y Mallorca B, debutarán de forma oficial el curso 2024-2025 este fin de semana. Todos ellos emprenderán el camino para intentar conseguir sus respectivos objetivos en una categoría que nunca es moco de pavo.

El Club Esportiu Andratx dará el pistoletazo de salida en la 2ª RFEF. Su partido, el 31 de agosto a las 18 horas, será el primero y se estrenarán en casa, en Sa Plana. Su rival será la Unió Esportiva Cornellà, equipo catalán. El siguiente equipo isleño en jugar será la Sociedad Deportiva Ibiza, que ha recuperado el nombre antiguo y deja atrás la nomenclatura "Club Deportivo". Se enfrentará, también en su casa: el Estadi Municipal Can Misses, a otro conjunto de Cataluña: el Club Lleida Esportiu. El partido se llevará a cabo el 1 de septiembre a las 12 horas.

En cuanto a la SCR Penya Deprotiva y el Mallorca B, se enfrentarán en su primera jornada. Será el primer derbi balear de la competición y el club mallorquín viajará a Ibiza para jugar, también, el 1 de septiembre a las 12 del medio día en el Campo Municipal de deportes de Santa Eularia del Río. Así pues, los bermellones, recién ascendidos, debutarán de nuevo en la categoría contra un veterano que lleva varios años en la división y que, pese a ser un equipo de una localidad pequeña siempre son duros de roer.

Proyecto blanquiazul

La presencia del Atlético Baleares en la Segunda Federación no es del agrado del club. Es por ello por lo que Ingo Volckmann, presidente del club, ha puesto toda la carne en el asador con tal de crear un proyecto ganador y que este mismo año ascienda a la 1ª RFEF. Jaume Mut, que se ha mantenido como técnico, llegó el año pasado a mitad de temporada para intentar salvar los muebles, pero no fue capaz. No obstante, ahora está al frente de un plantel renovado y protagonizado por jugadores de la isla.

Hasta 9 de los 12 fichajes son de Mallorca. Rubén Bover; Jaume Pascual; Jaume Tovar; Jaume Pol; Guillem Castell; Gerardo Bonet; Dani Plomer; Miguelito y Gabriel Ramis son los nacidos en la isla. Los otros tres fichajes son el alemán Ulrich Taffertshofer y el vasco Jagoba Zárraga y Sergio Moreno, recién anunciado que proviene del CD Estepona. Todos ellos, junto a los que se mantienen del curso pasado, ansían devolver al equipo blanquiazul a la Primera Federación.

Veteranos en la división

La Sociedad Cultural y Recreativa Penya Deportiva lleva en la Segunda Federación desde que esta nació, en la temporada 2021-2022. En dicho curso logró el tercer puesto. Además, a pesar de ser un proyecto modesto de Santa Eularia, un pequeño pueblo ibicenco, siempre ha logrado buenos resultados y ha aspirado a puestos de ascenso. No obstante, el último año fue su peor temporada en lo que respecta a la clasificación liguera: quedaron décimos. De igual modo, este curso va a volver a ser un duro rival, que sigue a los mandos de Alberto Gallego desde 2023.

El Club Esportiu Andratx es otro equipo que se ha aferrado a la 2ªRFEF de cara a la temporada 2024-2025. Durante este curso sí lograron conseguir su objetivo, a diferencia de la edición 2021-2022, que se estrenaban en dicha categoría pero no puntuaron lo suficiente para continuar en ella. De igual modo, José Manuel Contreras, que llegó a Sa Plana en 2018, va a seguir en el banquillo andritxol y, además, cuenta con varios cambios en su plantel. A parte de las bajas y las renovaciones, han anunciado varias altas: Adrià Nicoli; Alberto García; Jaume Vidal; Adrián Turmo; Pablo Gálvez; David Valverde; Juanmi Durán; Albert Sastre; Marc García; Javier Hermelo; Xisco Garí; Luchas Pruzzo; Toni Dols y Elías Ramírez.

Vuelta a la categoría

La SD Ibiza ha vuelto a la categoría en la que ya estuvo en la temporada 2022-2023, año en el que descendieron. Sin embargo, con RaulCasañ como técnico desde 2023, tienen el foco puesto en lo más alto. Sus aspiraciones son máximas y pretenden llegar a posiciones de ascenso. El deseo es agalludo y va de la mano del proyecto ambicioso puesto en marcha.

El caso del Mallorca B es parecido. En 2022-2023 descendió de Segunda a la Tercera Federación. Desde entonces han tenido un cambio de técnico: Gustavo Siviero. El entrenador argentino lleva un año en el banquillo bermellón y tratará de mantener la categoría. Destacar que no siempre va a poder contar con algunos de sus jugadores más importantes: Jan Salas y Marc Domènech. Los jóvenes también están en dinámica con el primer equipo.