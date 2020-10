La búsqueda de un lateral, punto clave de Molango en el documental Six Dreams

La serie documental Six Dreams, estrenadada en el día de ayer por la plataforma Amazon Video cuenta con Maheta Molango como uno de los integrantes de las historias que en el documental se cuenta. En el caso de Molango, se narra su día a día pero conforme avanza la temporada, la perspectiva va cambiando y, al final, uno de los puntos principales en la trama, por decirlo así, de la parte del documental que tiene al ex consejero delegado del Mallorca como protagonista se centra en la búsqueda de un lateral izquierdo y los problemas y, en ocasiones, desavenencias en cuanto al jugador a incorporar ya que Javier Recio apostaba por Kamara.

Aunque la búsquda de un jugador es una de las partes importantes del documental, la serie también se centra en la forma de vivir los encuentros de un Maheta Molango que vive con un desconcierto total la polémica vivida ante el Sevilla con los penaltis revisados por el VAR. "¿Es este el fútbol que queremos?" llega a decir el ahora ex consejero delegado bermellón al presidente del Sevilla tras lo sucedido. También hay lugar para otras anécdotas como las visitas de los aficionados más veteranos del Mallorca a principios de temporada con Andy Kohlberg. "Estos eran los únicos amigos que tenía cuando bajamos", le dice Maheta al presidente bermellón que le contesta "creía que no tenías" entre risas. Además, también deja ver la dependencia de la propiedad ya que Recio quiere cerrar cuanto antes a Kamara y Maheta debe ponerse en contacto con los responsables del club para que estos autoricen la operación.

La serie documental, en la que las cámaras de Amazon captan varios instantes del tertulión de Deportes cope Mallorca recogiendo análisis de tertulianos como Álvaro Delgado, Juanjo Dobla o Eduardo Basigalup, también vive de primera mano la salida de Maheta y su vida posterior a abandonar el Mallorca. El abogado explica su decisión de no hacer rueda de prensa señalando a los medios indicando que "si respondes porque respondes y si no lo haces porque no lo haces. luego cogen lo que quieren así que un comunicado y ya está", indica.