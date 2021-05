Budimir se despide de Osasuna

Ante Budimir es jugador del RCD Mallorca. Esto es algo que parece olvidarse en los últimos tiempos tras su cesión a Osasuna. Tuvo que ser el director deportivo de Osasuna Braulio Díaz quien lo recordara la semana pasada, indicando que no es jugador de Osasuna y que sólo si se ejecuta una opción de compra podrá seguir en Pamplona.

La opción de compra Osasuna no podrá ejecutarla sencillamente porque no tiene intención de desembolsar los ocho millones de euros que cuesta. El jugador decía hace unos días en el Diario de Navarra que está muy a gusto en Osasuna y que el club lo sabe, pero también que se alegra mucho del ascenso del RCD Mallorca, que es su club de nuevo a partir del 1 de Julio.

La salida del delantero no fue buena porque el jugador presionó para que el Mallorca le dejara salir cedido, algo que no sentó bien en el club y tampoco en la afición. Curiosamente nadie se lleva las manos a la cabeza en la isla cuando Luis García dice que Luka Romero no juega más porque no es jugador suyo porque no ha renovado, pero causa indignación que Budimir también apretar para poder seguir en Primera División.

Es la ley del fútbol, no siempre coinciden los objetivos de equipos y jugadores y estas tensiones y medias de presión son habituales, gusten o no. Lo cierto es que Budimir nunca ha pronunciado una mala palabra sobre el Mallorca, simplemente quería seguir en Primera División, seguir en la selección y no quedarse sin Eurocopa. Fue el goleador del equipo en Primera, no se puede decir que no cumpliera con su parte del contrato en su última temporada, todo lo contario.

¿Qué pasará ahora? Pues no hay más secreto, si nadie paga por él será jugador bermellón y volverá a la isla tras la Eurocopa. El delantero es titular con Croacia y por lo tanto la Eurocopa puede ser una gran cosa para él y también para el Mallorca.

En su despedida en su cuenta de Instagram, Budimir se muestra agradecido: "Querida familia rojilla, muchas gracias por esta temporada en la que he podido disfrutar de llevar esta camiseta. Aunque hemos pasado algunos momentos difíciles, creo que al final hemos conseguido entre todos nuestros objetivos. Estoy muy orgulloso y "somos contento" (se burla de su fórmula habitual que tanto humor ha provocado en Pamplona derivada del italiano) de formar parte de este equipo y quería dar las gracias por acogerme tanbien a todos mis compañeros, entrenadores,directivos y empleados del Club, y también a la afición osasunista a la que tanto hemos echado de menos en El Sadar esta temporada. ¡Aúpa Osasuna!"